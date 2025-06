Diabli ponúkajú to najlepšie, čo majú. Švajčiari stavili aj na trojicu spoluhráčov Nemca

BRATISLAVA. Švajčiarska hokejová reprezentácia oznámila mená prvých šiestich hráčov nominovaných na budúcoročný olympijský turnaj v Miláne.

Švajčiarsko budú na ZOH 2026 reprezentovať Roman Josi (Nahsville Predators), Nico Hischier (New Jersey Devils), Kevin Fiala (Los Angeles Kings), Timo Meier (New Jersey Devils), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets) a Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils).

Švajčiari budú figurovať v skupine A finálového turnaja. Ich súpermi budú Česko, Francúzsko a Kanada.