VIDEO: Honzek pokračuje v neskutočných výkonoch. Strelil gól po prihrávke Pospíšila

Puk mu poslal presne v tom správnom momente. Jeho mladší kolega ho už len potreboval správne trafiť. To sa podarilo a dostal ho do siete.

NEW YORK. Keď Martin Pospíšil, pomaly sa zberajúci na striedačku, ťahal puk na hokejke popri mantineli a videl, ako si jeho krajan Samuel Honzek nakorčuľoval pred bránku, neváhal.

Pospíšil strávil duel opäť na poste centra prvej formácie. Pol minúty pred koncom stretnutia svojmu tímu zavaril, keď vyhodil puk za plexisklo a dostal za to dvojminútový trest. To súper potrestal gólom na 3:3 a poslal zápas do predĺženia, v ktorom aj rozhodol.

Samuel Honzek bol krídelníkom druhého útoku. V posledných minútach stretnutia mal veľkú šancu rozhodnúť o výhre gólom na 4:2, no zoči-voči brankárovi "kosatiek" naňho nenašiel recept. Stretnutie ukončil s pluskou a dvomi trestnými minútami. So štyrmi streleckými pokusmi bol najaktívnejším hráčom "plameňov".