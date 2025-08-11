Favoritom je znovu Kanada. Ktoré hokejové talenty hrajú na Slovensku?

Hlinka Gretzky Cup 2025 (predtým Memoriál Ivana Hlinku) je každoročne v auguste prehliadkou najlepších mladých hokejistov. Na rozdiel od majstrovstiev sveta do 18 rokov môžu krajiny poslať na turnaj najsilnejšie výbery v tejto vekovej kategórii.
Tohtoročný turnaj spoločne usporiadajú Česko a Slovensko (11. – 16. augusta) v Brne a Trenčíne.
Skupina A (Česko, Kanada, Fínsko, Švajčiarsko) sa bude hrať v brnenskej Winning Group Aréne, zatiaľ čo zápasy skupiny B (Slovensko, USA, Švédsko, Nemecko) sa uskutočnia na trenčianskom Zimnom štadióne Pavla Demitru.
Neskorý začiatok prípravy
Prestížny letný turnaj najväčších hokejových talentov je ostro sledovaný skautmi klubov NHL a práve prvý dojem môže výrazne ovplyvniť šance mladých hráčov na úspech v drafte.
Pred rokom sa to podarilo Michalovi Prádelovi, ktorý na seba najviac upozornil v zápase proti Švédsku (3:4pp).
Je preto zarážajúce, že najlepší slovenskí hráči daného ročníka sa stretli len 7 dní pred jeho začiatkom a odohrali jeden prípravný zápas proti Kanade (0:7).
Pre porovnanie, česká reprezentácia začínala s prípravou o dva týždne skôr vrátane medzištátnych zápasov proti Švajčiarsku.
S pribúdajúcimi zápasmi by sa preto mali zlepšovať aj výkony slovenského výberu.
Slovensko za posledných 25 rokov postúpilo do semifinále turnaja iba jediný raz, na rozdiel od Česka, ktorému sa to podarilo až 14-krát a posledné 2 roky skončili vo finále.
Jediný postup do semifinále, a neskôr do finále, dokázal ročník 2004 vedený Jurajom Slafkovským.
Slovensko nastúpi na turnaji s najvyšším a najťažším tímom. Tréner Martin Dendis pri tvorbe tímu stavil na súčasný trend vysokých a robustných obrancov.
V porovnaní s posledným turnajom bývalej sedemnástky (aprílový Turnaj 5 krajín v Chomutove) vymenil polovicu obrany. Do zloženia tímu do značnej miery zasahujú aj snahy o udržanie projektu osemnástky.
Favoritom opäť javorové listy
Zaujímavosťou je fakt, že obidve usporiadateľské krajiny prišli pred turnajom o svoje najväčšie hviezdy.
Kým Česku bude chýbať najväčšia draftová nádej útočník Šimon Katolický, Slovensko nemôže počítať s gólmi Timothyho Kazdu.
Aj tento rok je najväčším favoritom reprezentácia z kolísky hokeja Kanada. Krajina javorových listov priviedla na turnaj dvojicu elitných obrancov.
Zatiaľ čo Keaton Verhoeff bude je jeden z najvyšších výberov v drafte v roku 2026, jeden z najmladších hráčov turnaja Landon DuPont je očakávanou jednotkou draftu v roku 2027.
Pohľad na slovenský výber
Brankári
Tréner brankárov má k dispozícii vyrovnanú dvojicu Samuel Hrenák – Denis Čelko. Predpokladanou jednotkou je trenčiansky odchovanec Samuel Hrenák.
O desať rokov mladší brat Dávida Hrenáka, ktorý bol draftovaný v roku 2018 tímom Los Angeles Kings, spĺňa základnú podmienku zámorských skautov – výška nad 190 cm.
Vysoký brankár sa v draftovej sezóne pokúsi napodobniť cestu Michala Prádela. Do decembra bude chytať v projekte U18 v druhej najvyššej domácej súťaži a v januári sa presunie do zámorskej USHL (Fargo Force).
Na svoju šancu bude čakať šikovný ale nižší Denis Čelko, brankárska trojka seniorského tímu HC HC Oceláři Třinec.
Obrancovia
Lídrom defenzívy a kapitánom tímu je Adam Goljer, ktorý reprezentoval Slovensko na aprílových MS do 18 rokov. Jediný zo súčasného výberu štartoval na minuloročnom turnaji, kde si v štyroch zápasoch pripísal 1 gól a 2 asistencie.
Moderný obojsmerný obranca s dobrou strelou potrebuje zlepšiť korčuľovanie, aby sa mohol zaradiť medzi kandidátov na draft.
Okrem neho sa bude tréner Dendis spoliehať na dvojicu Jakub Floriš z fínskeho Lukko Rauma a Filip Kovalčík z trenčianskej Dukly.
Veľkou neznámou vo výbere je obranca Michal Maršálek, ktorý 2 roky pôsobil v americkej stredoškolskej súťaži a dohodol sa na predbežnej spolupráci s univerzitným tímom Maine Black Bears do sezóny 2026/27.
Zvyšok obrany síce disponuje potrebnou výškou a váhou, ale práve pohyb súperových útočníkov by mohol byť veľkým problémom.
Útočníci
Tesne pred začiatkom turnaja prišiel tím o najväčšiu ofenzívnu hrozbu, keď sa zranil Timothy Kazda. O produktivitu sa budú musieť postarať iní hráči.
Hráčom s najlepším hokejovým myslením v tíme je center prvého útoku Matej Stankoven. Šikovný útočník má výborný ofenzívny inštinkt, ale potrebuje zosilnieť, aby obstál vo fyzických súbojoch.
Po skončení turnaja smeruje do kanadskej Ontario Hockey League, kde sa pokúsi presadiť v tíme Brampton Steelheads.
Opačný prípad je krídelník Lucian Bernát. Urastené krídlo sa tlačí pred súperovu bránu a má výbornú strelu. Vo svojej hre dokáže čítaním hry kompenzovať slabší pohyb.
Bernát získal v minulej sezóne fínsky dorastenecký titul s tímom Tappara Tampere, ale v draftovej sezóne sa presunie do Owen Sound Attack (OHL).
V poslednom roku zaznamenal výrazný progres zvolenský center Samuel Hybský, ktorý bude viesť druhý útok. Na krídle bude najmladší hráč výberu a odchovanec HOBA Bratislava Oliver Ozogány.
16-ročný krídelník a veľká nádej pre draft v roku 2027 ako najmladší hráč v histórii získal tender v americkej juniorskej USHL. Od novej sezóny bude spoluhráčom Michala Prádela v Tri-City Storm.
V minulej sezóne nastupoval v kategórii U15, a preto nemožno očakávať, že bude lídrom výberu.
Prekvapením turnaja môže byť robustný silový útočník Michal Plančár. Už v septembri 2023 debutoval vo veku 15 rokov a 7 mesiacov v najvyššej súťaži v drese Banskej Bystrice.
Následne vo februári 2024 udivoval svojimi výkonmi na Dzurilla Cup v Poprade vo výbere s o 3 roky staršími spoluhráčmi. Neskôr jeho hráčsky rozvoj pribrzdili zranenia, ale po roku strávenom vo Fínsku zlepšil korčuľovanie.
V novej sezóne už bude pravidelne nastupovať v drese SaiPa Laappenranta vo fínskej juniorke.
Okrem spomenutých mien môže prekvapiť tretí útok v zložení Juraj Rausa – Juraj Ďurčo – Tobias Zvolenský. Všetci traja boli v júli draftovaní do kanadských juniorských súťaží, čo svedčí o ich nemalom ofenzívnom potenciáli.
Ďurčo so Zvolenským sa po turnaji presunú do svojich nových tímov –Charlottetown Islanders (QMJHL) resp. Soo Greyhounds (OHL).
Súperi Slovenska na Hlinka Gretzky Cup 2025:
Prvý súper – USA (11. augusta 2025, 19:00)
USA tradične neposiela na turnaj najsilnejší výber napriek tomu nemožno pochybovať o kvalite amerického výberu zloženého z hráčov pôsobiacich nie v domácej najvyššej juniorskej súťaži USHL, ale v kanadských juniorských súťažiach.
Posledný vzájomný zápasročníka 2008 v decembri 2024 sme prehrali jednoznačne 1:5. Jediný gól strelil Adam Obušek.
Druhý súper – Nemecko (12. augusta 2025, 19:00)
Zápas dvoch vyrovnaných súperov rozhodne menší počet vynútených chýb. Najväčšou draftovou nádejou nemeckého výberu je útočník s českými koreňmi Tobias Krestan pôsobiaci vo švédskom HV71, ktorý sa v lete pripravoval v Banskej Bystrici.
V tíme nastúpi aj JackPeterka, mladší brat J. J. Peterku z Utah Mammoth. Posledný vzájomný zápas v novembri 2024 sme prehrali tesne 2:3, gólovo sa presadili obrancovia Jakub Floriš a Denis Tóth.
Tretí súper – Švédsko (13. augusta 2025, 19:00)
O postupe do semifinále zrejme rozhodne posledný zápas v skupine. Tri korunky tentokrát nedisponujú takým silným výberom ako zvyčajne.
V poslednom vzájomnom zápase ročníkov 2008 zdolalo Slovensko švédskych rovesníkov na aprílovom Turnaji piatich krajín v Chomutove 3:2 po samostatných nájazdoch. Zápas rozhodol v 11. sérii Juraj Ďurčo, ktorý úspešne premenil všetky tri pokusy.
Nominácia na Hlinka Gretzky Cup 2025
Brankári: Denis Čelko (HC Oceláři Třinec/ČR), Samuel Hrenák (HK Dukla Trenčín).
Obrancovia: Tibor Baran (Windy City Storm/USA), Roderik Černák (HC Slovan Bratislava-mládež), Tomáš Dedík (HOBA Bratislava), Jakub Floriš (Lukko Rauma/Fín.), Adam Goljer (HK Dukla Trenčín), Filip Kovalčík (HK Dukla Trenčín), Michal Maršálek (Boston Hockey Academy/USA), Dávid Stančík (HC Košice).
Útočníci: Lucian Bernát (Tappara Tampere/Fín.), Juraj Jonas Ďurčo (Charlottetown Islanders/Kan.), Samuel Hybský (HKM Zvolen), Jonáš Kopačka (Lidingö Vikings/Švéd.), Alexej Kubat (HC Olomouc/ČR), Matúš Lukáčik (Prince George Spruce Kings/Kan.), Ivan Matta (HK Dukla Michalovce- mládež), Adam Obušek (HOBA Bratislava), Oliver Ozogány (Tri-City Storm/USA), Michal Plančár (SaiPa Lappeenranta/Fín.), Juraj Rausa (HKM Zvolen), Kristián Rezničák (HK Dukla Trenčín), Matej Stankoven (HC Slovan Bratislava-mládež), Ondrej Tariška (KalPa Kuopio/Fín.), Tobias Zvolenský (HKM Zvolen).