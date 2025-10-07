Prečo je Dvorský na farme a kedy vyhrá Slovák Stanleyho pohár? Otázky a odpovede o NHL

BRATISLAVA. Na štarte stojí 32 tímov, ktoré sa vydávajú na dlhú a náročnú cestu za najcennejšou trofejou hokejového sveta. Nová sezóna NHL je tu a s ňou aj mesiace plné emócií, rivalít, prekvapení a veľkých príbehov.
Každý z tímov vstupuje do ročníka s vlastnými očakávaniami, no všetci snívajú o zisku Stanleyho pohára. Zámorská liga opäť sľubuje hokej najvyššej kvality a množstvo dôvodov, prečo ponocovať.
Krátko pred štartom novej sezóny si Sportnet pripravil desať otázok a odpovedí o najlepšej lige sveta. Na záver nechýba ani predikcia víťaza či najlepšieho hráča.
Desať otázok, na ktoré odpovedáme v texte:
- Koľko Slovákov bude štartovať v NHL?
- Prečo Dalibor Dvorský nie je v NHL?
- Ktorí Slováci budú hrať na farme?
- Kto je najväčší favorit na zisk Stanleyho pohára?
- Kto zo Slovákov vyhrá Stanleyho pohár najskôr?
- Aké boli najväčšie prestupy a výmeny počas leta?
- Uvidia európski fanúšikovia NHL naživo aj v tejto sezóne?
- Kedy bude Zdeno Chára uvedený do Siene slávy?
- Aké sú dôležité dátumy v sezóne 2025/26?
- Kde sa dá na Slovensku sledovať NHL?
Koľko Slovákov bude štartovať v NHL?
Aj keď sa na začiatku prípravných kempov mohlo zdať, že v NHL začne tento rok viac Slovákov ako vlani, realita je odlišná.
NHL po dlhých rokoch opustil Tomáš Tatar, ktorý pôsobí vo Švajčiarsku a z mladíkov si miesto v prvom tíme nevybojoval nikto.
Na začiatku novej sezóny je na súpiskách tímov NHL šesť slovenských hokejistov - obrancovia Erik Černák (Tampa Bay), Martin Fehérváry (Washington), Šimon Nemec (New Jersey) a útočníci Juraj Slafkovský (Montreal), Samuel Honzek a Martin Pospíšil (obaja Calgary).
Posledný menovaný ale začiatok ročníka nestihne kvôli bližšie nešpecifikovanému zraneniu a je zaradený medzi zranených náhradníkov. Do ročníka tak vstúpi iba päť Slovákov, čo je o dvoch menej ako minulý rok.
Prečo Dalibor Dvorský nie je v NHL?
Odpoveď je jednoduchá a ťažká zároveň. Mnoho fanúšikov si mohlo myslieť, že desiatka draftu z roku 2023 už dorástla na NHL level, no podľa vedenia klubu St. Louis zatiaľ nie.
Dvorského krátko pred štartom preradili do AHL, kde strávil aj väčšinu vlaňajšej sezóny. Dôvodov, prečo sa tento rok nedostal medzi elitných 12 útočníkov Blues je viac.
Faktom je, že St. Louis majú v útoku relatívne nabitý tím hráčmi, ktorí majú veľké zmluvy a mladý Dvorský ich zatiaľ herne neprekonáva.
Druhým faktorom je to, že klub má isté očakávania, ciele a ambície vyhrávať, preto v prvých dvoch útokoch nie je miesto pre skúšanie mladíkov.
Ak by sa chcel Dvorský prebojovať do prvého tímu hneď po hlavnom kempe, potreboval silnú prípravu, no tá sa mu veľmi nevydarila.
Odohral štyri zápasy, strelil gól a pripísal aj asistenciu, no ani v jednom stretnutí herne nedominoval.
Jeho situáciu opísal generálny manažér St. Louis Doug Armstrong takto: „Na NHL úrovni sa dá v tréningoch zlepšovať po malých krokoch. Ale veľké zlepšenie nepríde, ak hráč iba trénuje a nehrá.
Takže nastane moment, keď Dvorský bude na súpiske, ale nebude dostávať minúty v hre. Vtedy vedenie klubu prehovorí s trénermi a radšej pôjde hrať dolu (na farmu, pozn. red.). S hráčmi ako Dvorský chceme byť dlhodobo trpezliví."
Tieto slová jasne naznačujú, že pre Dvorského je v aktuálnej situácii lepšie hrať na farme, kde dostane dôležité úlohy v prvom útoku a presilovke, ako keby mal byť na súpiske tímu NHL, ale nehrať zápasy.
Jeho zotrvanie v Springfielde ale nemusí byť na celú sezónu, čo v podstate potvrdil aj manažér Armstrong. „Len preto, že hráč nie je s Blues 9. októbra, neznamená, že s nimi nebude napríklad 9. novembra," dodal.
Ktorí Slováci budú hrať na farme?
Okrem Dvorského odštartuje sezónu v nižšej AHL aj ďalších 11 Slovákov, ktorí sa neudržali v hlavných kempoch tímov NHL tak dlho, aby dostali príležitosť na začiatku sezóny.
Na súpiskách „farmárskych" tímov sú:
- Maroš Jedlička (Colorado Eagles),
- Adam Sýkora (Hartford Wolf Pack),
- Viliam Kmec (Henderson Silver Knights),
- Jakub Demek (Henderson Silver Knights),
- Filip Mešár (Laval Rocket),
- Martin Chromiak (Ontario Reign),
- Martin Mišiak (Rockford Ice Hogs),
- Pavol Regenda (San Jose Barracuda),
- Juraj Pekarčík (Springfield Thunderbirds).
Pozitívom je, že väčšina „farmárov" sú mladí a perspektívni hráči, ktorých môžeme už v priebehu tejto či nasledujúcej sezóne vídať práve v profilige.
Kto je najväčší favorit na zisk Stanleyho pohára?
Hovorí sa, že Stanleyho pohár je najťažšie získateľná trofej v celom zámorskom športe. Podobne ako každý rok, aj tento je okruh hlavných ašpirantov skutočne veľký.
Najväčšími favoritmi na zisk trofeje sú podľa stávkových kancelárií tri tímy - Edmonton Oilers, Carolina Hurricanes a Colorado Avalanche.
Väčšina zámorských expertov favorizuje aj Vegas Golden Knights a Dallas Stars, teda mužstvá, ktoré dlhodobo patria medzi špičku ligy.
Medzi najlepších boli dlho pasovaní aj úradujúci šampióni z Floridy, no zranenia kľúčových hráčov Alexandra Barkova a Matthewa Tkachuka na dlhé obdobie ich šance na výhru výrazne znížili.
Na opačnom konci stoja zase tímy, ktoré prechádzajú v posledných rokoch prestavbou a skôr ako o výhru v základnej časti, sa budú „usilovať" o budúcoročnú jednotku draftu.
Medzi outsiderov nasledujúceho ročníka patria Chicago Blackhawks, San Jose Sharks, Pittsburgh Penguins či Seattle Kraken.
Kto zo Slovákov vyhrá Stanleyho pohár najskôr?
Posledným slovenským hokejistom, ktorý zdvihol nad hlavu bájnu trofej bol v roku 2021 obranca Tampy Erik Černák. Z triumfu v NHL sa radoval aj o rok skôr.
Predpovedať, ktorý zo Slovákov sa dočká najskôr, je mimoriadne náročné. Portál The Athletic ale prednedávnom zverejnil analýzu, na základe ktorej sa dá prognózovať o čosi ľahšie.
Autori analýzy zmerali silu tímov podľa úrovne talentu. Pri každom klube si všímali, koľko má hráčov spomedzi 150 najlepších hokejistov v lige. Zároveň sa pokúsili odhadnúť, koľko ich medzi stopäťdesiatkou bude mať o päť rokov.
Na základe toho zostavili kolobeh s piatimi cyklami, od aktuálneho vyhrávania až po prestavbu, a vložili do neho všetky tímy NHL.
Podľa analýzy má jednu z najväčších šancí na zisk Stanleyho pohára v priebehu nasledujúcich rokov klub New Jersey Devils, v kádri ktorého aktuálne figuruje obranca Šimon Nemec.
Podľa The Athletic Devils patria medzi štyri kluby s dlhodobo otvoreným oknom, no tímu vo finále stále niečo chýba.
Medzi tímy, pre ktoré sa onedlho „otvorí okno" na vyhranie Stanleyho pohára patrí aj Montreal s Jurajom Slafkovským. Canadiens majú aktuálne mladé mužstvo, ktoré ale o pár rokov dosiahne svoj vrchol a mohlo by patriť medzi najlepšie v lige.
Naopak, dvojnásobný víťaz Erik Černák sa spolu s Tampu nachádzajú vo fáze, kedy sa im „zatvára okno vyhrávania", pretože najlepší hráči tímu budú starnúť a nemá ich kto nahradiť.
Aké boli najväčšie prestupy a výmeny počas leta?
Pokoj na prestupovom trhu. Aj tak by sa dalo zhodnotiť leto 2025. Počas neho sme neboli svedkami veľkého podpisu elitného hráča, ktorému vypršala zmluva na konci minulej sezóny. Väčšina takých hokejistov iba predĺžila súčasné kontrakty.
Najväčšia zmena ale prišla vďaka výmene. Toronto vymenilo Mitcha Marnera do Vegas a krátko pred otvorením trhu s voľnými hráčmi podpísal kanadský útočník s Golden Knights osemročnú zmluvu za 96 miliónov amerických dolárov.
Medzi zaujímavé akvizície môžeme označiť aj výmenu Noaha Dobsona z New Yorku Islanders do Montrealu, K'Andreho Millera z Rangers do Caroliny, JJ Peterku z Buffala do Utahu či Trevora Zegrasa z Anaheimu do Philadelphie.
Uvidia európski fanúšikovia NHL naživo aj v tejto sezóne?
Kým vlani si fanúšikovia NHL vychutnali zápasy aj v pražskej O2 Aréne, tento rok bude najbližšia možnosť sledovať stretnutie zámorskej profiligy „iba" vo Švédsku.
V štokholmskej Avicii Aréne s kapacitou 14-tisíc miest, kde sa v máji tohto roka konali aj MS v hokeji, sa 14. a 16. novembra uskutoční dvojzápas základnej časti, v ktorom sa predstavia tímy Nashville Predators a Pittsburgh Penguins.
Kedy bude Zdeno Chára uvedený do Siene slávy?
Bývalý slovenský obranca Zdeno Chára vstúpi do Hokejovej siene slávy v pondelok 10. novembra. Medzi vybranú elitu svetového hokeja sa zaradí v najrýchlejšom možnom termíne, presne tri roky od skončenia aktívnej kariéry.
Chára má za sebou uvedenie do Siene slávy slovenského hokeja, ktoré prebehlo v auguste počas udeľovania cien v ankete Hokejista roka. V máji 2025 ho do výnimočnej spoločnosti prijala Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) a na jeseň tohto roka vstupom do Siene slávy v Toronte skompletizuje pomyselný „hetrik“.
Okrem dlhoročného kapitána Bostonu budú do Siene slávy uvedený aj Duncan Keith, Alexander Mogilny, Joe Thornton, Jennifer Botterillová a Brianna Deckerová.
V kategórii budovateľov ocenia dlhoročného trénera bostonskej univerzity Jacka Parkera a bývalú trénerku olympijských víťaziek z Kanady z roku 2002 a funkcionárku Daniele Sauvageauovú.
Chára sa okrem uvedenia do Siene slávy dočká aj ocenenia v Bostone, kde mu pod strechu TD Garden vyvesia dres s číslom 33. Slávnosť sa uskutoční 15. januára 2026.
Aké sú dôležité dátumy v sezóne 2025/26?
V základnej časti sa odohrá presne 1312 zápasov, program sa začína v noci 7. októbra. Večer, kedy odohrá zápas všetkých 32 tímov, tzv. Frozen Frenzy sa uskutoční 11. a 28. októbra.
Tradične na začiatku nového roka, 2. januára, sa v rámci Winter Classic stretne Florida s New Yorkom Rangers. Pôjde vôbec o prvý zápas pod holým nebom na Floride. Hneď druhý sa uskutoční 1. februára, kedy Tampa Bay privíta Boston (Stadium Series).
NHL sa po 12 rokoch preruší aj počas Zimných olympijských hier v Miláne, prestávka bude od 5. do 25. februára.
Uzávierka prestupov (Trade Deadline) je naplánovaná na 6. marec, základná časť vyvrcholí 16. apríla. Finále Stanleyho pohára je naplánované na jún.
Kde sa dá na Slovensku sledovať NHL?
Od tejto sezóny sa v Európe mení spôsob, akým môžu fanúšikovia sledovať zápasy NHL.
Streamovacia služba NHL.TV sa presúva pod platformu DAZN, ktorá tak ponúka všetky zápasy základnej časti aj play-off naživo aj zo záznamu.
Na televíznych obrazovkách zostáva hlavným partnerom súťaže v Česku a na Slovensku kanál Nova Sport, ktorý pravidelne prináša vybrané zápasy počas základnej časti aj play-off.
Jeho vysielanie je dostupné aj online prostredníctvom služby Voyo, kde si diváci môžu vychutnať prenosy s českým alebo slovenským komentárom.
Jeden zápas do týždňa, v piatok alebo sobotu v noci, vysiela aj stanica Dajto patriaca pod skupinu Markíza.
Predikcia Sportnetu na novú sezónu NHL:
Víťaz Západnej konferencie: Edmonton Oilers
Víťaz Východnej konferencie: Carolina Hurricanes
Stanleyho pohár: Edmonton Oilers
Hartova trofej (najužitočnejší hráč základnej časti): Connor McDavid (Edmonton)
Najproduktívnejší hráč základnej časti: Nathan MacKinnon (Colorado)
Najproduktívnejší Slovák: Juraj Slafkovský (Montreal)
Slovák s debutom v NHL: Juraj Pekarčík (St. Louis)