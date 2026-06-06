Najlepším brankárom NHL je Vasilevskij. Vezinovu trofej získal druhýkrát v kariére

Rus Andrej Vasilevskij sa stal druhýkrát v kariére držiteľom Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára sezóny v zámorskej hokejovej NHL.
Brankár Tampy Bay uspel v hlasovaní pred ďalšími finalistami Iľjom Sorokinom z New Yorku Islanders a Jeremym Swaymanom z Bostonu.
Vasilevskij získal prestížne ocenenie premiérovo v sezóne 2018/19. Brankár „bleskov“ jasne zvíťazil v ankete generálnych manažérov klubov NHL, keď ho až 17 z 31 hlasujúcich dalo na prvé miesto.
Spoluhráč slovenského obrancu Erika Černáka vyhral v základnej časti najviac zápasov spomedzi ligových brankárov (39) a pomohol Lightning k druhému miestu v Atlantickej divízii.
Tampa aj vďaka nemu v deviatej sezóne v rade postúpila do play off. V 1. kole potom nestačila na Montreal s Jurajom Slafkovským (3:4 na zápasy).
Tridsaťjedenročný Vasilevskij vynikal aj v ďalších brankárskych štatistikách. S priemerom 2,31 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zásahov 91,2 percenta bol v poradí druhý za Scottom Wedgewoodom z Colorada medzi brankármi, ktorí odchytali aspoň 25 stretnutí.
Vasilevskij získal v rokoch 2020 a 2021 s Tampou Stanleyho pohár a v roku 2021 sa stal držiteľom Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off.
Svoju krajinu reprezentoval na troch MS, pričom v roku 2014 si odniesol zo svetového šampionátu zlato a v rokoch 2017 a 2019 bronz.
Na ligovom tróne nahradil brankára Winnipegu Connora Hellebuycka, ktorý vyhral Vezinovu trofej vlani. Informáciu priniesli agentúra AP a web TSN.ca.