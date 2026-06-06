Hokejové Buffalo je v smútku. Zomrel bývalý hráč a generálny manažér klubu

Garry Meehan.
Garry Meehan. (Autor: X / Buffalo Sabres)
TASR|6. jún 2026 o 20:59
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Rodák z Toronta bol v 70-tych rokoch pri vstupe Buffala do profiligy a zaznamenal vôbec prvú asistenciu Sabres.

Vo veku 79 rokov zomrel Garry Meehan, bývalý kanadský hokejista a generálny manažér Buffala Sabres. Klub zámorskej NHL o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.

Rodák z Toronta bol v 70-tych rokoch pri vstupe Buffala do profiligy a zaznamenal vôbec prvú asistenciu Sabres.

V rokoch 1986-1993 pôsobil v klube ako generálny manažér. Za jeho éry sa stal Alexander Mogiľnyj prvým hráčom z bývalého Sovietskeho zväzu, ktorý emigroval do USA.

Meehan odohral v NHL 10 sezón, okrem Buffala obliekal aj dres Vancouveru, Atlanty a Washingtonu.

NHL

Garry Meehan.
Garry Meehan.
Hokejové Buffalo je v smútku. Zomrel bývalý hráč a generálny manažér klubu
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