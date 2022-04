Legendárny Jágr láka aj na Slovensku. Na Liptove majú takmer vypredané

"V prvom rade ide o to, aby sa mužstvo dobre pripravilo na barážové stretnutia, ktoré chceme zvládnuť. Môže sa pokojne stať, že o týždeň začneme baráž. Aj preto nám tieto dve stretnutia proti Kladnu padnú vhod. Na druhej strane, určite by sme radi využili fakt, že sem Jágr príde."

Prípravné stretnutia medzi Liptovským Mikulášom a Kladnom nebudú žiadnou exhibíciou. Sportnetu to potvrdil aj Martin Borsík, marketingový manažér mikulášskeho klubu.

Jágr sa na Slovensku predstavil naposledy na MS 2011 v Bratislave. Zatiaľ čo vtedy bol hráčom ruského Omska, aktuálne si člen Triple Gold Clubu už piatu sezónu oblieka dres materského Kladna. Do klubu sa vrátil na začiatku roka 2018, po tom, čo skončil v Calgary.

Myslím si však, že sa určite vyberú niekam na výlet do okolia, napríklad do Jasnej. Ubytovaní budú v hoteli v Jánskej doline, kde budú mať k dispozícii všetko, od telocvične, bazénu až po wellness. Zároveň budú ubytovaní na mieste, kde je krásne prostredie."

Jaromír Jágr a ďalší hviezdny hráč Kladna Tomáš Plekanec by mali na Liptove nastúpiť v oboch prípravných stretnutiach.

Okrem klasickej tlačovej konferencie po oboch stretnutiach si pán Jágr zvýšenú pozornosť neželá. Verím, že keď sem prídu, na niečo ich predsa len zlomím, ale zatiaľ je to tak, že nič extra chystať nechcú."

Platilo totiž, že vždy, ak sa mu naskytla príležitosť, do Kladna sa rád vrátil. Prvýkrát už v sezóne 1994/1995, štyri roky po jeho odchode do Spojených štátov amerických.

Mohol za to lock out v najprestížnejšej lige sveta. Z dôvodu výluky v NHL sa do materského klubu vrátil aj na začiatku sezón 2004/2005 a 2012/2013.

Záujem o jeho osobu bol vždy veľký. Zatiaľ čo v prvej sezóne v rámci lock outu si zahral aj v Taliansku a Nemecku, v tej druhej sa po skončení pôsobenia v Kladne upísal ruskému Omsku, kde sa neskôr vrátil.