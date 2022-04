Marek Uram má 47 a stále hrá. Zápasy proti Trenčínu a Košiciam som miloval

Keď sa na začiatku februára 2008 po stávke s Danielom Hančákom ostrihal, nebol to on. Za pohľad na spoluhráča kúpajúceho sa v studenom februárovom Dunaji mu to však stálo.

V septembri ste oslávili 47 rokov a stále hrávate. Čomu vďačíte za hokejovú dlhovekosť?

Ak by som povedal, že sa mi vyhýbali zranenia, nebola by to pravda. Naopak, mal som ich až-až. Ťažko povedať, čomu za to vďačím. V prvom rade je to o tom, že ma hokej stále baví. Chýba mi kabína a všetky tie hokejové veci, na ktoré som bol ako hráč zvyknutý.

Ako sa zrodil váš angažmán v Kežmarku?

Trénerom Kežmarku je Miro Škovira a pôsobí tam aj Jaro Jabrocký. Môj príchod do Kežmarku sa upiekol cez nich dvoch. Ďalším spojítkom medzi mnou a Kežmarkom bol Peťo Hoffman, šéf klubu, ktorý ma oslovili už minulú sezónu, keď sa však druhá liga nehrala. Opäť sme sa spojili niekedy v novembri-decembri a dohodli sme sa na spolupráci.

Druhá hokejová liga sa hrá na menších štadiónoch, kde sú fanúšikovia k hráčom o niečo bližšie. S akými reakciami sa stretávate?

Druhú ligu som už v minulosti hrával, bolo to ešte pre dvoma rokmi, v drese Žiaru nad Hronom. Vtedy tam bol veľký hokejový boom, v tom čase sa hokej do mesta vrátil po niekoľkých rokoch. Čo sa týka Kežmarku, ak sa bavíme o domácich stretnutiach, odohral som za nich len štyri stretnutia. Nejaké extra reakcie, či už od súperov alebo fanúšikov, som si nevšimol.



Hrá sa v súťaži, kde pôsobia zväčša amatéri alebo hráči vo výslužbe, šetrne, alebo vás súboje pri mantineli niekedy bolia?