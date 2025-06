Edmonton a Florida opäť vo finále NHL. McDavid: Sme silnejší ako pred rokom

NEW YORK. Hokejisti Edmontonu Oilers a Floridy Panthers opäť zabojujú o Stanleyho pohár. Dva rovnaké tímy postúpili rok po roku do finále dvanástykrát v histórii NHL a len druhýkrát za uplynulých 40 rokov. Séria na štyri víťazné zápasy štartuje v noci na štvrtok o 2.00 SELČ na ľade Oilers, triumf obhajujú hráči Panthers, ktorí sú podľa expertov miernym favoritom.

Naposledy postúpili dva rovnaké tímy do finále v rokoch 2008 a 2009. V prvom prípade získali Stanley Cup hokejisti Detroitu Red Wings, o rok neskôr pre zmenu hráči Pittsburghu Penguins.

V oboch finálových sériách sa vtedy predstavil bývalý slovenský útočník Marián Hossa, ale vždy bol na strane zdolaných. Niečo podobné sa stalo aj v rokoch 1983, keď Stanley Cup získali hráči New Yorku Islanders a o rok neskôr zdvihli nad hlavu pohár hokejisti Edmontonu Oilers. Gretzky a Crosby boli úspešní V tejto súvislosti pripomínajú zámorskí novinári príbehy kanadských velikánov. V roku 1983 prehral Wayne Gretzky vo svojom prvom finále v NHL s Islanders, ale o rok neskôr v odvete proti „ostrovanom” získal v drese Edmontonu svoj prvý zo štyroch pohárov. Vo svojom prvom finále neuspel v roku 2008 ani Sidney Crosby, o rok neskôr však v odvete jeho Pittsburgh zdolal Detroit. Crosby získal s „tučniakmi” Stanley Cup celkovo trikrát. Podobnú šancu teraz dostal kapitán „olejárov” Connor McDavid, ktorý minulý rok vo svojom prvom finále prehral v sedemzápasovej sérii s Floridou, ale pred ním a Edmontonom je odveta s rovnakým súperom.

Dlhé kanadské čakanie Panthers sa do finále prebojovali tretíkrát za sebou a Stanley Cup získali pred rokom prvýkrát v klubovej histórii. Zverenci trénera Paula Mauricea sa môžu stať tretím tímom v tomto storočí, ktorý obháji triumf v NHL. V rokoch 2016 a 2017 to dokázali Penguins a v rokoch 2020 a 2021 zasa hokejisti Tampy Bay Lightning. Predtým naposledy zopakovali víťazstvo v boji o Stanley Cup hráči Red Wings (1997, 1998). Oilers sa pokúsia získať Stanley Cup prvýkrát od roku 1990 a zároveň chcú prelomiť dlhé čakanie kanadských tímov na úspech. Naposledy triumfovali v profilige hráči Montrealu Canadiens v roku 1993. Vo finále odvtedy neuspeli Vancouver Canucks (1994, 2011), Calgary Flames (2004), Oilers (2006, 2024), Ottawa Senators (2007) a Canadiens (2021).

Veľká bitka Florida získala v základnej časti 98 bodov a skončila tretia v Atlantickej divízii. Na ceste do finále zdolala Tampu Bay (4:1), Toronto Maple Leafs (4:3) a Carolinu Hurricanes (4:1). „Bude to opäť veľká bitka. Hrajú dominantný hokej a tešíme sa na túto výzvu. Budeme pripravení od prvého zápasu,” povedal pre nhl.com útočník Floridy Sam Reinhart. Edmonton má vo finále výhodu domáceho prostredia, pretože v základnej časti nazbieral o tri body viac (101) a obsadil tretie miesto v Pacifickej divízii. V prvom kole Oilers vyradili Los Angeles Kings (4:2), potom si poradili s Vegas Golden Knights (4:1) a vo finále Západnej konferencie uspeli proti Dallasu Stars (4:1). „Myslím, že sme silnejší ako pred rokom. Z finálovej série sme získali množstvo skúseností, z ktorých sme ťažili počas celého roka. Postup do finále sme zvlášť neprežívali, zvládli sme to a tešíme sa na najdôležitejšie zápasy v sezóne,” dodal McDavid, ktorý je s 26 bodmi (6+20) najproduktívnejší hráč play off. Na druhom mieste je jeho spoluhráč a ďalší ofenzívny ťahúň „olejárov” Leon Draisaitl (7+18).

Program finálovej série NHL 1. zápas, štvrtok 5. júna: Edmonton - Florida 2. zápas, sobota 7. júna: Edmonton - Florida 3. zápas, utorok 10. júna: Florida - Edmonton 4. zápas, piatok 13. júna: Florida - Edmonton Prípadne: 5. zápas, nedeľa 14. júna: Edmonton - Florida 6. zápas, streda 18. júna: Florida - Edmonton 7. zápas, sobota 21. júna: Edmonton - Florida /všetky zápasy sa hrajú o 2.00 SELČ/

Florida v základnej časti úspešnejšia Panthers sa môžu stať prvým tímom od roku 1978, ktorý dvakrát za sebou zdolá vo finále rovnaký tím. Naposledy sa to podarilo Montrealu, ktorý v roku 1977 vyhral nad Bostonom Bruins 4:0 a o rok neskôr 4:2. Hráči Floridy vedia, že séria s Edmontom nebude jednoduchá. Minulý rok viedli „panteri” v sérii 3:0, ale napokon rozhodli až v siedmom zápase. „Majú veľmi dobrý tím. Už zažili finále, vedia o čom to je a sú hladní po úspechu. Nie je jednoduché dostať sa dvakrát za sebou do finále, ale podarilo sa im to. Musíme hrať svoju hru a byť pripravení na tvrdé súboje,” povedal floridský útočník Carter Verhaeghe.

Edmonton začal vyraďovačku dvomi prehrami s Los Angeles, ale odvtedy neuspel v play off už len dvakrát. „Vieme čo je v nich. Hrali sme s nimi sedem zápasov vo finálovej sérii a majú naozaj dobrý tím. My si však veríme, tešíme sa na odvetu a vieme, že to bude veľký boj,” uvedomuje si Draisaitl. V základnej časti tejto sezóny vyhrali oba vzájomné zápasy hráči Floridy. V Edmontone uspeli 17. decembra 6:5 a doma 28. februára 4:3. Podobné gólové prestrelky sa vo finále neočakávajú, dôležitú rolu zohrajú brankárske jednotky oboch tímov.

Iný Skinner V bránke Edmontonu začal v play off Stuart Skinner, ale po dvoch prehrách s Kings ho nahradil Calvin Pickard. Ten sa však zranil v druhom zápase série s Vegas a medzi žrde sa vrátil Skinner. A vrátil sa ako iný brankár. Kým v prvých dvoch dueloch s Kings a potom jednom proti Vegas inkasoval 15 gólov z 82 striel a mal úspešnosť zásahov 81,7 percenta, v ďalších siedmich zápasoch mal 26-ročný brankár bilanciu 6-1, priemer inkasovaných gólov na zápas 1,41 a úspešnosť zásahov 94,4 vrátane troch shutoutov. Medzitým sa Pickard uzdravil a v prípade potreby je k dispozícii. V play off má zatiaľ bilanciu 6-0.

Brankár Edmontonu Stuart Skinner. (Autor: TASR/AP)

Jasnou jednotkou Floridy je Sergej Bobrovskij, ktorý odchytal všetky zápasy v play off a opäť dokázal, že je to muž veľkých momentov. Vo vyraďovacích bojoch má bilanciu 12-5, priemer gólov 2,11, úspešnosť zásahov 91,2 a tri shutouty. Tridsaťšesťročný ruský brankár má celkovo v play off bilanciu 40 víťazstiev a 19 prehier.

Marchand: Necítim stres Florida má pred začiatkom finále k dispozícii kompletný káder, otázny je len štart útočníka štvrtej formácie A.J. Greera. Väčšina hráčov zažila víťazstvo v Stanley Cupe minulý rok, tím sa navyše pred uzávierkou prestupov posilnil z Bostonu o skúseného 37-ročného útočníka Brada Marchanda, ktorý zažije štvrté finále vo svojej kariére. Stanley Cup získal len raz, podarilo sa mu to v roku 2011 v epickej sedemzápasovej sérii s Vancouverom. Kapitánom Bruins bol vtedy Zdeno Chára. V ďalších dvoch finálových sériách Marchand s Bostonom neuspel - v roku 2013 nestačili Bruins na Chicago (2:4) a o šesť rokov neskôr na St. Louis Blues (3:4). „Pred finále necítim žiadny stres, je to iné ako pred štrnástimi rokmi. Je veľmi pravdepodobné, že toto bude moje posledné finále, aj keď dúfam, že nie a chcem si to užiť,” povedal Marchand.

Brad Marchand (v strede) oslavuje gól v drese Floridy. (Autor: TASR/AP)

Tešíme sa na skvelú sériu Edmontonu bude vo finále chýbať útočník Zach Hyman. Tridsaťdvaročný Kanaďan utrpel vo štvrtom zápase finále Západnej konferencie s Dallasom zranenie pravej ruky a musel sa podrobiť operácii. Hyman so 111 hitmi v play off vedie štatistiku celej NHL a v 15 dueloch vyraďovačky nazbieral 11 bodov (5+6). Dobrou správou pre Oilers je, že po dlhej pauze sa už v poslednom zápase série proti Stars vrátil do zostavy obranca Mattias Ekholm. „Sedem mesiacov sme sa pripravovali na to, aby sme uspeli play off. Mali sme to v hlavách hneď od prehry v poslednom zápase finále. Absolvovali sme dlhé, ťažké leto, tréningový kemp a základnú časť. Teraz sme opäť tu a tešíme sa na skvelú sériu,” povedal tréner Edmontonu Kris Knoblauch.