Ak chcete hrať finále, presťahujte sa na Floridu. O Stanley Cup zabojujú Česi aj kapitán Bostonu

Od roku 2020 sa trikrát do záverečnej série play-off prebojovala Tampa, z toho dvakrát oslavovala titul, od 2023 zase Florida, vlaňajší víťaz.

„Panteri" vstúpili do profiligy v roku 1993 ako expanzný tím. Už v tretej sezóne (1995/96) šokovali ligu, keď sa dostali až do finále Stanleyho pohára, kde však nestačili na Colorado Avalanche.

Keď sa v sezóne 2022/2023 dostali druhýkrát v klubovej histórii do finále, za výhru vo Východnej konferencii obdržali Trofej Princa z Walesu. Bez váhania sa jej dotkli, ako prvý útočník Matthew Tkachuk.

Všetko sa zmenilo v posledných rokoch. Z outsidera sa stal rešpektovaný súper naprieč celou ligou a čo je hlavné, Amerant Bank Arena sa začala plniť až do posledného miesta.

Hokejisti nedbali na poveru, ktorá hovorí, že kto zoberie do rúk trofej, vo finále neuspeje. A tak sa aj stalo. Florida podľahla Vegas celkom presvedčivo, v záverečnej sérii vyhrala iba jeden zápas.

Dvojminútová párty

Keď prišlo na rad odovzdávanie trofeje aj tento rok po výhre nad Carolinou, hráči vedeli, čo majú robiť. Za žiadnych okolností sa pohára nedotýkali. Prvýkrát stali vedľa nej v hosťujúcich bielych dresoch.

Oslavy postupu do finále boli tlmené, zopár gratulácií a potleskov. Pre ambiciózny klub to bola len ďalšia noc, len ďalšie víťazstvo. Bolo to v ostrom kontraste s tým, čo sa dialo v rovnakej časti sezóny pred dvoma rokmi.

„Keď sme sa vtedy dostali do finále, bola to jednoducho veľká vec. Keď to zopakujete niekoľkokrát, pochopíte, že ste len v troch štvrtinách cesty a že sa toho musí stať oveľa viac," hovoril po postupe tréner Paul Maurice.

Kapitán Aleksander Barkov po zápase priznal, že v šatni sa trochu oslavovalo. Nazval to „malou párty na dve minúty".

„Neprišli sme sem vyhrať Východnú konferenciu,“ povedal fínsky útočník. „Dostať sa sem je obrovský úspech, sme opäť vo finále, ale chceme vyhrať Stanley Cup, rovnako ako každý iný tím.“