ONLINE: HC Prešov - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (20. kolo)

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 20. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 20. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.11.2025 o 18:00
20. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose z dohrávky 20. kola Tipsport ligy medzi HC Prešov a HK Spišská Nová Ves.
HC Prešov síce zažil v uplynulých zápasoch nárast formy, ale v predošlom kole schytali od Košíc debakel 1:6. V tabuľke im patrí naďalej posledné 12. miesto s rastúcou stratou na Poprad a Michalovce.
HK Spišská Nová Ves má pomerne striedavú formu a po 19 zápasoch majú na konte 24 bodov a okupujú druhú polovicu tabuľky. V predošlom kole si pripísali dôležité víťazstvo s tabuľkovým susedom zo Zvolena 2:1.
V jedinom vzájomnom zápase v sezóne zvíťazili Spišiaci po tuhom boji 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.