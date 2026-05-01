Poprad podpísal novú zmluvu s odchovancom. Športový manažér: Je to mladý a perspektívny center

Na snímke zľava Markus Suchý (Poprad) a Topi Rönni (Michalovce). (Autor: TASR)
TASR|1. máj 2026 o 22:33
Slovenský hokejový útočník Markus Suchý sa dohodol s materským klubom HK Poprad na novej dvojročnej zmluve. Informovala o tom oficiálna stránka „kamzíkov.“

Dvadsaťdvaročný útočník má za sebou sezónu, v ktorej nazbieral 17 kanadských bodov za 8 gólov a 9 asistencií v 59 zápasoch. ​

„Sme radi, že sa nám podarilo podpísať zmluvu s Markusom na ďalšiu sezónu. Je to mladý a perspektívny center, ktorý sa každým rokom rozvíja.

Škoda, že ho v play off pribrzdilo zranenie a nemohol tímu pomôcť v dôležitých zápasoch, o to viac je však motivovaný do novej sezóny,“ povedal športový manažér klubu Richard Stehlík.

