Ofenzívna posila pre Vlkov. Do Žiliny prichádza kanadský líder s titulom zo Slovenska

Klub hokejovej extraligy Vlci Žilina posilní pred novou sezónou skúsený kanadský útočník Brant Harris. V minulosti pôsobil v bratislavskom Slovane a uplynulé tri ročníky odohral v českej najvyššej súťaži za HC Motor České Budějovice. Informovala o tom oficiálna stránka klubu.
Tridsaťšesťročný Harris sa do Európy presunul v roku 2017, keď zamieril do rakúskeho klubu EC Salzburg (EBEL). Následne pokračoval do švédskeho druholigového klubu Mora IK.
Výrazne sa presadil aj na Slovensku, kde patril medzi najvýraznejšie osobnosti najvyššej súťaže. V sezónach 2020/21, 2021/22 a 2022/23 obliekal dres HC Slovan Bratislava, pričom v roku 2022 sa tešil zo zisku majstrovského titulu.
Počas troch sezón v Slovane nazbieral v 163 zápasoch až 179 kanadských bodov. Následne strávil tri roky v českej extralige, kde v drese Českých Budějovíc zaznamenal 88 bodov v 126 zápasoch.
Harris sa na pôsobenie v Žiline teší. „O meste, organizácii aj o atmosfére na štadióne som počul len samé pozitívne veci. Verím, že si Žilinu spolu s rodinou rýchlo obľúbime. Najviac sa však teším na výzvu bojovať o titul,“ uviedol pre klubový web.
K príchodu novej posily sa vyjadril aj výkonný riaditeľ klubu a predseda predstavenstva František Skladaný.
„Brant je rozdielový hráč a líder s víťaznou mentalitou. Prináša stabilitu aj produktivitu v kľúčových momentoch zápasov,“ povedal.
Žilina tak získava skúseného útočníka, ktorý má za sebou úspešné pôsobenia v Slovane aj českej extralige.