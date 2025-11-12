Prešov rozširuje defenzívne rady. Angažoval skúseného slovenského obrancu

PREŠOV. Do kádra hokejistov HC Prešov pribudol slovenský obranca Ján Brejčák. V prebiehajúcej sezóne 2025/2026 bol bez angažmánu, uplynulý ročník odohral v drese Michaloviec.
Prešovský klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.
Pre 36-ročného obrancu je Prešov štvrté pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej hral okrem Michaloviec a rodného Popradu aj za Banskú Bystricu.
V najvyššej slovenskej súťaži odohral celkovo 384 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 22 gólov, 58 asistencií a 821 trestných minút.
V roku 2018 sa stal s Banskou Bystricou majstrom slovenskej extraligy. Počas kariéry pôsobil vo viacerých európskych ligách, v roku 2014 reprezentoval SR na MS.
Prešov získal posilu aj do trénerského štábu, ktorý rozšíril Tomáš Kochan. V minulosti pôsobil v HC Košice.