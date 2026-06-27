Prehľad výmen v NHL počas draftu: Dvorský má nového spoluhráča, Kings si udržalo obetavého obrancu

NHL v piatok a sobotu žije draftom. Počas neho dochádza aj k ďalším zaujímavým výmenám.
Pozrite si prehľad výmen a podpisov nových kontraktov počas draftu NHL 2026.
Výmeny a podpisy zmlúv počas draftu NHL 2026 (sobota, 27. jún)
Clarke sa dohodol na novej zmluve
13:37 Kanadský obranca Brandt Clarke bude v hokejovej NHL aj naďalej obliekať dres Los Angeles Kings. S tímom sa dohodol na novom päťročnom kontrakte v hodnote 37 miliónov dolárov s priemerným ročným príjmom 7,4 milióna.
Bývalý hráč Nových Zámkov má za sebou štatisticky najvydarenejšiu sezónu kariéry. V 82 dueloch základnej časti zaznamenal osem gólov a 32 asistencií. Okrem toho zablokoval 185 striel, čo je tretie najvyššie číslo ligy. Informoval portál NHL.com.
McTavish posilní St. Louis
12:07 Kanadský hokejový reprezentant Mason McTavish bude v budúcej sezóne NHL hrať za St. Louis Blues. Klub ho získal z Anaheimu výmenou za miesta číslo 15 a 29 v tohtoročnom drafte.
McTavisha draftoval Anaheim v roku 2021 v 1. kole ako trojku, uplynulé tri sezóny mal v tíme funkciu asistenta.
Dvadsaťtriročný center zaznamenal v sezóne v 75 zápasoch 17 gólov a 24 asistencií. Jeden gól a päť asistencií pridal v 10 dueloch vyraďovačky. Informoval portál NHL.com.
Peterka opäť mení dres
10:34 Nemecký hokejista JJ Peterka sa v rámci NHL sťahuje z Utahu Mammoth do Bostonu Bruins.
Utah získal za neho miesto číslo 23 v tohtoročnom drafte a výber v 1. kole draftu v roku 2028.
Dvadsaťštyriročný krídelník zmenil dres už druhé leto za sebou. Pred rokom putoval do Utahu z Buffala. V Bostone ho bude trénovať krajan Marco Sturm.
„Máme v tíme viacero talentovaných mladých hráčov a cítime, že by mali dostať viac priestoru v ofenzívnych situáciách.
JJ je skvelý hráč a získať za neho dva výbery v 1. kole draftu má pre nás veľkú hodnotu,“ uviedol pre NHL.com generálny manažér Utahu Bill Armstrong.
Peterka nazbieral v základnej časti v 82 dueloch 25 gólov a 22 asistencií. V play off v šiestich stretnutiach nebodoval.
„Má rýchlosť a zručnosti. Dá nám ďalšie možnosti do presiloviek,“ opísal novú posilu generálny manažér Bostonu Don Sweeney.
Dorofejev opúšťa Vegas
9:52 Ruský hokejista Pavel Dorofejev bude v budúcej sezóne hrať za New York Rangers.
Klub z najväčšieho mesta USA získal 25-ročného krídelníka z Vegas Golden Knights za miesta číslo 26 a 92 v tohtoročnom drafte a podmienený výber v 1. kole draftu v roku 2028.
Dorofejev sa výraznou mierou podieľal na postupe nevadského klubu do finále NHL v tejto sezóne, vo vyraďovacej časti strelil 12 gólov.
V základnej časti si pripísal v 82 dueloch kariérové maximum 37 gólov a pridal i 27 asistencií. Informovala oficiálna stránka NHL.