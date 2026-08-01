Columbus angažoval trénera po neúspešnom MS. Kouč sa vracia do NHL po roku

Hlavný tréner USA Don Granato (vzadu vpravo).
Hlavný tréner USA Don Granato (vzadu vpravo). (Autor: TASR/Keystone via AP)
TASR|1. aug 2026 o 12:17
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Columbus angažoval trénera po neúspešnom MS s USA.

Tím zámorskej NHL Columbus Blue Jackets angažoval Dona Granata za asistenta hlavného trénera Ricka Bownessa.

Päťdesiatosemročný tréner nepôsobil v NHL od roku 2024, keď opustil post hlavného trénera Buffala Sabres. Columbus o tom informoval na svojom webe.

Granato viedol USA na MS 2026 vo Švajčiarsku, kde jeho tím prehral vo štvrťfinále s Kanadou 0:4. Na MS bol už aj ako asistent trénera, pričom v roku 2018 získal bronz.

Columbus vlani skončil na 11. mieste v tabuľke Východnej konferencie s 92 bodmi a neprebojoval sa do play off.

NHL

Hlavný tréner USA Don Granato (vzadu vpravo).
Hlavný tréner USA Don Granato (vzadu vpravo).
Columbus angažoval trénera po neúspešnom MS. Kouč sa vracia do NHL po roku
dnes 12:17
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