Najúspešnejšie roky zažil vo Winnipegu. Skúsený brankár ukončil aktívnu kariéru

Brankár Winnipegu Jets Michael Hutchinson inkasuje gól po zakončení Mariána Gáboríka.
Brankár Winnipegu Jets Michael Hutchinson inkasuje gól po zakončení Mariána Gáboríka. (Autor: SITA/AP)
TASR|29. júl 2026 o 08:21
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Kanadského brankára draftoval Boston Bruins v 3. kole.

Kanadský hokejový brankár Michael Hutchinson vo veku 36 rokov ukončil aktívnu kariéru. Posledný štart v NHL absolvoval v sezóne 2023/24 v Detroite Red Wings.

Hutchinsona draftoval Boston Bruins v 3. kole v roku 2008 z celkového 77. miesta. V roku 2013 podpísal zmluvu s tímom Winnipeg Jets, v ktorom prežil najúspešnejšie obdobie svojej kariéry.

Počas nej obliekal aj dresy Toronta Maple Leafs, Colorada Avalanche či Columbusu Blue Jackets.

V základnej časti NHL nastúpil do 154 zápasov. Naposledy pôsobil vo fínskej lige v tíme SaiPa Lappeenranta.

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