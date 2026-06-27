Vegas potiahol do finále 12 gólmi, no mení dres. Ruský útočník sa sťahuje do New Yorku

Pavel Dorofejev v drese Vegas.
Pavel Dorofejev v drese Vegas. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. jún 2026 o 09:52
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V základne časti si pripísal 37 presných zásahov.

Ruský hokejista Pavel Dorofejev bude v budúcej sezóne hrať za New York Rangers.

Klub z najväčšieho mesta USA získal 25-ročného krídelníka z Vegas Golden Knights za miesta číslo 26 a 92 v tohtoročnom drafte a podmienený výber v 1. kole draftu v roku 2028.

Dorofejev sa výraznou mierou podieľal na postupe nevadského klubu do finále NHL v tejto sezóne, vo vyraďovacej časti strelil 12 gólov.

V základnej časti si pripísal v 82 dueloch kariérové maximum 37 gólov a pridal i 27 asistencií. Informovala oficiálna stránka NHL.

NHL

Pavel Dorofejev v drese Vegas.
Pavel Dorofejev v drese Vegas.
Vegas potiahol do finále 12 gólmi, no mení dres. Ruský útočník sa sťahuje do New Yorku
dnes 09:52
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