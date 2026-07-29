Hviezdy veria Babcockovi. Draisaitl hovorí o úprimnom rozhovore, McDavid: Perfektne sem sadne

Connor McDavid aj Leon Draisaitl veria, že Mike Babcock je správna voľba pre hokejistov Edmontonu Oilers.
Šesťdesiattriročný kormidelník v júni nahradil na poste hlavného trénera v kanadskom klube Krisa Knoblaucha.
Kontroverzný Babcock sa do ligy vráti takmer po siedmich rokoch, jeho predošlým pôsobiskom bolo v ročníku 2019/2020 Toronto Maple Leafs.
V roku 2023 ho síce angažoval Columbus, no ešte pred začiatkom sezóny v klube skončil po tom, čo sa do médií dostali obvinenia z narúšania súkromia hráčov. Údajne mal od nich žiadať prístup do mobilných telefónov a prezerať si ich fotografie.
Kontroverzné metódy mal mať aj v predošlých pôsobeniach v Detroite a Toronte. Pred jeho príchodom do Edmontonu preto muselo prebehnúť vyšetrovanie NHL.
„Liga ukončila preverovanie pôsobenia Mikea Babcocka v Columbuse a takisto aj obvinení, ktoré súviseli s jeho správaním.
Naše vyšetrovanie dospelo k záveru, že ani pri pohľade najmenej priaznivom pre pána Babcocka v súčasnosti neexistuje žiadny dôvod obmedziť jeho zamestnanie v klube NHL,“ uviedla liga vo svojom stanovisku.
Šesťdesiattriročný Babcock sa stal 19. trénerom v histórii Oilers. Počas 17 sezón má bilanciu 700 víťazstiev, 418 prehier a 183 remíz.
V play off pridal 164 zápasov (90-74). Babcock je jediný tréner v hokejovej histórii, ktorý doviedol svoje tímy k víťazstvám v Stanleyho pohári (Detroit 2008), na ZOH (2010, 2014) a MS (2004). V zbierke úspechov má aj triumf na Svetovom pohári v roku 2016.
McDavid: Je to skvelá príležitosť nechať sa viesť
„Myslím si, že to je skvelá príležitosť nechať sa viesť niekým, kto trénoval v každom jednom veľkom zápase, ktorý sa dal trénovať, kto bol úspešný, vyhral poháre, zlaté medaily - čokoľvek si spomeniete, on to dokázal.
Je to skvelá príležitosť pre nás hráčov nechať sa viesť niekým ako on a učiť sa od neho. Perfektne sem sadne,“ povedal pre nhl.com McDavid.
Kapitán Edmontonu sa spolu s Draisaitlom a Zachom Hymanom stretli s Babcockom pred jeho angažovaním, aby si dopredu vyjasnili veci, ktoré by mohli pri spolupráci robiť problémy.
Je to ten správny človek, povedal Draisaitl
„Bolo to veľmi dôležité. Ako všetci vieme, je tam história a myslím si, že sme to všetko prebrali. Mali sme o tom úprimný rozhovor a on bol v tomto smere veľmi úprimný.
Myslím si, že pre nás je čas ísť ďalej a tešiť sa na začiatok roka. Myslím si, že je to ten správny človek, ktorý nás dostane tam, kam chceme,“ povedal Draisaitl.
Edmonton sa neúspešne pokúša o zisk Stanleyho pohára od roku 1990. V rokoch 2024 a 2025 sa dostal do finále, no v oboch prípadoch prehral s Floridou.
V uplynulej sezóne vypadol už v 1. kole s Anaheimom, po čom vedenie prepustilo Knoblaucha.