Pittsburgh a San Jose oznámili nové zmluvy, poistili si amerických útočníkov

Americký hokejový útočník Thomas Novak s predstihom podpísal novú trojročnú zmluvu s klubom NHL Pittsburgh Penguins.
Do platnosti vstúpi od sezóny 2027/2028 a z platového stropu „tučniakov“ každoročne ukrojí 4,650 milióna dolárov.
V nastávajúcom ročníku 2026/2027 mu ešte bude platiť predošlý trojročný kontrakt s platom 3,5 milióna dolárov.
Novaka draftoval v roku 2015 klub Nashville Predators v 3. kole z 85. miesta. V jeho organizácii pôsobil až do sezóny 2024/2025, v ktorej sa stal súčasťou výmeny s Pittsburghom.
V drese Penguins odohral v uplynulom ročníku 2025/2026 všetkých 82 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 42 kanadských bodov za 16 gólov a 26 asistencií. V 6 dueloch play off pridal dve asistencie.
Podpis oznámilo aj San Jose, ktoré sa dohodlo s americkým útočníkom Collinom Grafom na trojročnom kontrakte s ročným platom 4,25 milióna dolárov.
Dvadsaťtriročnému Grafovi sa po sezóne 2025/2026 skončila trojročná nováčikovská zmluva a po jej vypršaní mal od 1. júla štatút obmedzeného voľného hráča.
„Collin bol veľkou súčasťou zlepšenia nášho tímu v uplynulej sezóne. Bol pre nás efektívnym strelcom v samostatných nájazdoch a jeho všestrannosť v zostave bola mimoriadne cenná,“ povedal generálny manažér San Jose Mike Grier pre klubový web.
Graf odohral v základnej časti 2025/2026 81 zápasov, v ktorých nazbieral 46 kanadských bodov za 21 gólov a 25 asistencií. Touto bilanciou si vytvoril osobné rekordy. Bola to pre neho prvá celá sezóna v prvom tíme San Jose.