VIDEO: Výstavný gól Tomíka v juniorskej súťaži. Pobežal pomohol k tesnej výhre asistenciami

Tomás Pobežal prispel dvoma asistenciami k výhre Kingston Frontenacs v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže OHL nad Brampton Steelheads 2:1 a v 54 dueloch ročníka má na konte už 38 bodov (16+22).
Jednu gólovú prihrávku si pripísal aj jeho spoluhráč Alex Mišiak, ktorý má v 53 stretnutiach bilanciu 12+24.
Adam Nemec pomohol jednou asistenciou k triumfu Sudbury Wolves nad Oshawa Generals 5:2.
Osemnásťročný útočník si po príchode do OHL stále drží priemer viac ako bod na zápas, v 24 ich nazbieral 26 (10+16).
Jakub Chromiak zaznamenal jediný gól pri domácej prehre Niagara IceDogs s Peterborough Petes 1:4 a pokoril métu 40 bodov v sezóne (9+31).
VIDEO: Gól Tobiáša Tomíka
Tobiáš Tomík rozhodol gólom v druhej minúte predĺženia o tesnej výhre Vancouveru Giants vo WHL na ľade Kelowny Rockets 4:3.
Osemnásťročný útočník nazbieral v 54 dueloch 25 bodov (12+13). V QMJHL bodoval Filip Kovalčík, ktorý si pripísal asistenciu pri výhre Drummondville Voltigeurs na ľade Shawinigan Cataractes 3:0.
Sedemnásťročný obranca získal v 53 zápasoch sezóny 18 bodov (1+17).
Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak rozhodol o triumfe Ontaria Reign v nedeľňajšom zápase zámorskej AHL nad Hendersonom Silver Knights 4:3 po predĺžení a nájazdoch.
VIDEO: Gól Martina Chromiaka
Dvadsaťtriročný krídelník najprv v druhej tretine strelil svoj 19. gól a potom ako jediný premenil samostatný nájazd.
V prebiehajúcej sezóne nazbieral v 54 dueloch 41 bodov (19+22). Ontario aj vďaka jeho výkonom vyhralo už šiesty zápas v sérii a je na čele Pacifickej divízie.
Z výhry sa tešil aj Filip Mešár, ktorý prispel jednou asistenciou k triumfu Lavalu nad Rochesterom 4:2 a v 58. stretnutí sezóny dosiahol 23. bod (7+16).
Jednu gólovú prihrávku zaznamenal aj Adam Sýkora a jeho Hartford zdolal Bridgeport vysoko 6:0. Dvadsaťjedenročný útočník má v 54 dueloch bilanciu desať gólov a 15 asistencií.