Výborné správy aj pre fanúšikov na Slovensku. Praha bude hostiť Svetový pohár v hokeji

Hokejový Svetový pohár sa vo februári 2028 bude hrať aj v Prahe. Ďalšími dejiskami turnaja, ktorý sa uskutoční po 12 rokoch, budú Calgary a Edmonton.
O2 arena bude hostiť šesť zápasov základnej skupiny a jedno stretnutie play-off. Oznámila to dnes NHL, ktorá súťaž organizuje.
Na turnaji sa predstaví osem tímov. Zatiaľ nie je jasné, ktoré tímy to budú.
„V športe neexistuje medzinárodná súťaž, ktorá by sa vyrovnala vášni, majstrovstvu a vzrušeniu, keď sa v hokeji stretnú tí najlepší z najlepších, aby hájili farby svojej krajiny — vlaňajší turnaj 4 Nations Face-Off a nedávne zimné olympijské hry sú toho len najnovším dôkazom," uviedol komisár NHL Gary Bettman v tlačovej správe.
„Vieme, že Calgary, Edmonton a Praha budú skvelými dejiskom pre hokejových fanúšikov z celého sveta a že najlepší hokejisti planéty predvedú takú úroveň hry, vďaka ktorej zostane tento turnaj dlho v pamäti."
Svetový pohár sa hral v rokoch 1996, 2004 a 2016. Prvý ročník vyhrali hokejisti USA, ostatné dva turnaje ovládli hráči Kanady.
Slovensko ako samostatná krajina sa turnaja zúčastnilo dvakrát. V oboch prípadoch skončilo už v základnej skupine na poslednom mieste.
V roku 2016 slovenskí hokejisti - Zdeno Chára, Marián Hossa, Marián Gáborík, Jaroslav Halák, Andrej Sekera a Tomáš Tatar - hrali vo Výbere Európy, ktorý sa dostal až do finále.
"Návrat Svetového pohára je mimoriadnou udalosťou pre celú medzinárodnú hokejovú komunitu. Veľmi si vážime dôveru, ktorú nám prejavili NHL a NHLPA tým, že sa rozhodli usporiadať turnaj prvýkrát v Česku," uviedol v tlačovej správe Tomáš Petra, majiteľ skupiny Perinvest, ktorá bude podujatie v Česku organizovať.
"Turnaj vnímam ako príležitosť potvrdiť našu pozíciu ako jedného z európskych centier pre organizovanie významných športových podujatí.
Očakávame silný medzinárodný záujem, vysokú návštevnosť a významný ekonomický dopad na Českú republiku," povedal Petra, ktorý stál aj za organizovaním zápasov NHL v Prahe.