VIDEO: Hráči sa ani nespotili, hromžil tréner. Popradu nepriali ani vlastné plexisklá

POPRAD. Po smolnej prehre na Slovane gólom z poslednej sekundy predĺženia verilo už len o niečo viac ako 1 700 divákov na popradskom štadióne v prelom doterajšieho vývoja sezóny a prerušenie sedemzápasovej série prehier.
Už po necelých šiestich minútach len neveriacky krútili hlavami, keď na svetelnej tabuli svietilo skóre 0:3.
Najprv už po necelej polminúte prekonal Filipa Belányiho v popradskej bránke Matej Macek, po necelých štyroch minútach prvého dejstva sa v oslabení presadil hosťujúci Patrik Marcinek a napokon sa v 6. minúte zapísal do streleckej listiny aj zvolenský kapitán Peter Zuzin a vyhnal z bránky Belányiho, ktorý po nečakanom odchode Adama Vaya prevzal úlohu popradskej jednotky.
Do bránky išiel dvadsaťročný Damian Slávik, ktorý pri svojej premiére držal dlho domácich hokejistov nad vodou a necelé štyri minúty pred koncom druhej tretiny sa spolu so spoluhráčmi radoval z gólu Ryana Sproula, po ktorom sa zdalo, že by sa Poprad ešte predsa len mohol pokúsiť o obrat.
Keď vám nepomôžu ani vlastné mantinely
Ale po ďalších dvoch minútach sa proti Popradu postavili aj mantinely na domácom zimnom štadióne.
Zvolenský obranca Daniel Brejčák nahadzoval puk zo strednej tretiny za popradskú bránku, ten sa od zaoblenia ochranného plexiskla odrazil nešťastne do opustenej popradskej bránky, keďže Slávik ho už čakal pri zadnom mantineli.
„Išiel som za bránu, chcel som zastaviť puk a nejak sa to tam odrazilo. Ja som videl puk, až keď pristál na zem a to už bolo neskoro.
To už som nestihol sa ani otočiť. Stalo sa to aj v NHL,“ opísal Slávik nešťastný moment, ktorý bol po bleskovom úvode Zvolena druhým rozhodujúcim v zápase.
Priznal to aj skúsený autor kuriózneho zvolenského gólu Daniel Brejčák, ktorý na popradskom ľade strávil od malička tisíce hodín a odohral stovky zápasov za Poprad.
„Chlapci si robili srandu, že tie mantinely tu poznám. Ale nemal som na výber, aby som urobil niečo iné. Chcel som to nahodiť do pásma a odrazilo sa to od mantinelu od tej časti, kde sa to spája a padol gól.
Myslím si, že aj ten gól nás trošku upokojil, lebo tesne predtým sme dostali na 3:1 a Poprad začal mať trošku navrch,“ dodal Brejčák, ktorý si otvoril gólový účet sezóny.
Napriek prehre spokojný s premiérou
Keď šesť minút pred koncom tretej tretiny zvolenský obranca Daniel Kowalczyk strelil piaty gól hostí, začal si domáci fanklub pýtať svoj starý Poprad a posielal von trénera Jána Šimka.
A to ešte netušili, že necelé štyri minúty pred záverečnou sirénou Andrej Kudrna po necelej minúte využije presilovku a uzavrie skóre na konečný debakel 1:6.
„Možno som mohol urobiť viac pri tom piatom góle od modrej, ale inak som šťastný za tento zápas, aj keď sme prehrali,“ hodnotil svoju extraligovú premiéru Slávik, ktorého nerozhodilo ani to, že išiel do bránky za stavu 0:3 a veľmi skoro.
„Nejak som to nevnímal. Bol som sebavedomý, aj na tréningoch počas týždňa sa mi darilo. Už v juniorke sa to stalo veľmi veľakrát, takže to nebolo nič, čo by sa stalo prvýkrát.
Bol som pripravený od začiatku a prišlo to, tak som išiel do brány a snažil som sa všetko chytiť,“ povedal Slávik.
Šimko sa divákom nečuduje
V Poprade sa zrejme schyľuje k zemetraseniu. Osem prehier v rade v ligovej súťaži si nepamätajú ani tí najstarší pamätníci.
Tréner Ján Šimko prevzal zodpovednosť za nelichotivé postavenie mužstva na svoje plecia, ale sebareflexiou vyžaduje aj od ďalších.
„Zvolen bol od prvého po posledné striedanie o level, ak nie o dva, úplne niekde inde, ako sme boli v dnešnom zápase my. Znova začnem od seba. Je desiate kolo, ja ako hlavný tréner som vyhral s týmto mužstvom jeden zápas.
Jednoznačne preberám zodpovednosť za tento stav, v ktorom sa momentálne nachádzame. Ak si niekto myslí, že nemám dostatok sebareflexie, ja jej mám na rozdávanie.
A ako popradskému trénerovi mi ako prvému záleží na tom, aby sme sa nenachádzali na poslednom meste,“ rozhovoril sa po zápase popradský tréner Ján Šimko, ktorý sa nečudoval ani výzvam divákov na svoj odchod.
„Keby som bol v pozícii divákov a bol na rovnakom hokeji, tiež sa na to nemôžem pozerať. Takže poviem otvorene, že toto bol absolútny nonsens, čo sme dnes predviedli a proste niektorí hráči sa ani nespotili.
Čiže tak, ako mám ja sebareflexiu, tak by ju mal mať v tejto situácii i každý. No a uvidíme, čo sa odohrá po tejto tlačovej konferencii,“ naznačil Šimko, hoci priamo neodpovedal na otázku, či predpokladá svoj koniec vo funkcii hlavného trénera.
„Nechcem sa v tejto situácii nejako obšírne vyjadrovať, lebo potom sa človek zamotá. Myslím, že bolo povedané všetko,“ dodal.
Lepšie chvíle s horšími
Zvolen si po dvoch prehrách pripísal štvrté víťazstvo v sezóne a bodovo odskočil trom posledným tímom tabuľky Michalovciam, Prešovu a Popradu. Podľa Brejčáka vysoké víťazstvo v Poprade tímu opäť pomôže.
„Pripravovali sme sa celý týždeň na tento zápas, lebo treba povedať, že ani my nemáme ten štart do súťaže dobrý. Striedame lepšie a horšie chvíle.
Dnes nám vyšiel úvod. Vedeli sme, že aj Poprad je pod tlakom a nechceli sme nič nechať na náhodu. Som rád za ten dnešok, lebo nám určite pomôže,“ povedal po zápase.
Popradský rodák a jeden z najskúsenejších hráčov v súťaži Brejčák vníma aj nelichotivú situáciu svojho materského klubu, za ktorý odohral počas drvivej časti svojej dlhej kariéry vyše 600 z celkovo viac ako 870 extraligových zápasov.
„Chalanov mi bolo trochu ľúto, ale k ostatnému sa vyjadrovať nebudem. Skončil som tu ako som skončil. Tu som vyrastal, tu som začínal. Je smutné, že niektorí hráči dohrávajú kariéry v iných kluboch, hoci si nemyslím, že v Zvolene len dohrávam kariéru.
Myslím si, že som stále platný,“ dodal Brejčák, ktorý odchádzal z Popradu do Zvolena v polovici minulej sezóny v rámci trojvýmeny hráčov medzi Popradom, Slovanom a Zvolenom.