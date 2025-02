Slovan nemá formu, prehry sa množia. Musíme sa z toho vyhrabať sami, znie z kabíny

POPRAD. Hokejisti Popradu sa priblížili na rozdiel dvoch bodov k šiestemu miestu zaručujúcemu priamu účasť vo štvrťfinále play off extraligy. Pozícia priebežne patrí Slovanu Bratislava, ktorý v utorok prehral na ľade "kamzíkov" 2:4. Mužstvo spod Tatier potvrdilo formu, zvíťazilo tretíkrát za sebou a uspelo v ôsmom z uplynulých desiatich duelov. O triumfe nad "belasými" rozhodol 83 sekúnd pred koncom tretej tretiny útočník Tomáš Törok, podľa ktorého rozhodla aktuálna forma.

Popradčania vyhrali šiesty domáci zápas za sebou, keď sa k tradičnej prvej formácii gólovo pridala aj druhá. Na presný zásah najlepšieho strelca súťaže Adama Cracknella, pre ktorého to bol už 32. gól v sezóne, však dvakrát odpovedali hostia.

Radovan Bondra a Mitchell Hoelscher prekonali opäť spoľahlivého brankára Ádáma Vaya. Pred druhou prestávkou vyrovnal Aurel Nauš, presadil sa v piatom z uplynulých siedmich duelov. Hrdinom bol Törok, ktorý gólovo zažiaril aj minulý piatok proti Spišskej. "Zápas bol vyrovnaný. Mal som také tušenie, že by sa nám mohlo podariť vyhrať. Dotiahli sme sa na nich na dva body, čo je veľmi dôležité. Tento duel ukázal našu momentálnu formu. Hlavne to, že si veríme a ideme do poslednej sekundy. Som rád, že aj spolu s našimi fanúšikmi sme to zvládli," uviedol 29-ročný krídelník. VIDEO: Zostrih zápasu Poprad - Slovan

"Kamzíci" tak po Spišskej (4:0) a triumfe v Košiciach (5:2), uspeli aj nad mužstvom z hlavného mesta. V predchádzajúcich desiatich dueloch prehrali len v Žiline (3:6) a na ľade Nitry, kde však v tretej tretine prišli o dvojgólový náskok. "V prvom rade to ide od brankára, ktorý chytil fazónu. My vieme, že nás podrží a vďaka tomu sme si začali viac veriť. K prvej formácii sa gólovo pridali aj ďalšie. Zároveň veľa neinkasujeme. Verím, že to takto pôjde ďalej," povedal Török, ktorému sa v tejto sezóne darí aj v produktivite. Nastúpil v 46 dueloch a získal 24 bodov (12+12), čo je omnoho viac ako v predošlých ročníkoch. Slovan naopak prežíva krízu. Z desiatich zápasov vyhral len na ľade posledných Nových Zámkov a z tretieho miesta klesol na šieste. "Ja si myslím, že pre žiadny tím to nie je príjemné. Musíme sa z toho vyhrabať sami. Nikto nám z toho nepomôže. Je to celé na nás, zamerať sa viac na detaily a maličkosti v tom zápase. Práve to môžeme zmeniť," zdôraznil Bondra, ktorý v prvej tretine aj s prispením obrancu domácich Ladislava Romančíka vyrovnal v presilovej hre na 1:1.

Tomáš Surový neuspel ani v druhom zápase v pozícii hlavného trénera "belasých". Proti Žiline (1:2 pp) mužstvo získalo bod a v utorok nebolo ďaleko od ďalšieho. "Väčšinu duelov sme prehrali o gól, musíme niečo vylepšiť. Samozrejme, neskrývame to, pretože na konci dňa to sú prehry. Podľa mňa nie sme ďaleko od toho, aby sme to preklopili na víťaznú stranu," povedal kormidelník tímu. Doplnil ho Bondra: "Po výmene trénera sme urobili maličké zmeny. Ale nič také zásadné, čo by sme nevedeli pochopiť. Myslím si, že všetci chlapci sa toho chytili správnym smerom. V tom by som nehľadal problém." VIDEO: Nová epizóda podcastu Hokejový BOSS

Slovanu chýbalo v Poprade viacero stabilných hráčov z útoku. Tesne pred zápasom vypadli Samuel Takáč a Nick Ritchie. "Je to ďalšia vec, ktorá nám teraz trocha robí problém. Ale chlapci, ktorí hrali, vydali zo seba všetko. Myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť," povedal Bondra. Vyjadril sa aj k súboju o šestku: "Každý o ňu bojuje, chce si oddýchnuť pred play off. My budeme robiť všetko pre to, aby sme tam zostali, čakajú nás náročné stretnutia. Musíme ísť od zápasu k zápasu. Potrebujeme získavať body a prelomiť túto negatívnu sériu."