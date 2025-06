Je odchovancom najväčšieho rivala. Poprad hlási príchod zodpovedného obrancu

POPRAD. Slovenský hokejový klub HK Poprad v piatok podpísal zmluvu s obrancom Martinom Bodákom.

„Oslovil ma športový riaditeľ klubu Július Koval. Zapáčila sa mi aj vízia a smerovanie klubu a tiež to, že pochádzam zo Spišskej Novej Vsi a budem to mať blízko a vyhovuje to aj rodine.

Verím, že budeme hrať celú sezónu vysoko a čaká nás dlhé play off,“ povedal pre oficiálnu stránku klubu.