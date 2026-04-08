Poprad začal sľubne, no prišiel pád. Nitra si vybojovala postupový mečbal

Tipsport liga - 4. zápas semifinále
HK Poprad - HK Nitra 4:5
Góly: 7. Bodák (Nauš, Šotek), 14. Bjalončík (Calof, Sproul), 46. Török (Lefebvre, Bodák), 54. Cracknell - 17. Čederle (Graham, Buček), 28. Jackson (Passolt, Vitaloš), 32. Hrnka (Chrenko, Turanský), 39. Passolt (Jackson), 49. Buček (Graham, Chrenko).
Rozhodcovia: Crman, Štefik - Knižka, Pribula, vylúčení: 2:1 na 2 min., navyše Mezei (Nit.) 5 min. + DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 4233
Poprad: Parks - Bodák, McLeod, Sproul, Lefebvre, Fereta, Nemčík, Romančík, Malina - Šotek, Török, Nauš - Calof, Cracknell, Bjalončík - Výhonský, Kundrik, Majdan - Knapík, Rychlík
Nitra: Patrikainen - Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman - Paulovič, Krištof, Buček - Jackson, Lawrence, Passolt - Lacka, Čederle, Molnár - Hrnka, Chrenko, Turanský
/stav série: 1:3/
Hokejisti HK Nitra zvíťazili na ľade HK Poprad 5:4 vo štvrtom zápase semifinálovej série play off Tipsport ligy.
Ujali sa v nej vedenia 3:1 na zápasy a prvú možnosť ukončiť sériu budú mať v sobotňajšom zápase na domácom ľade.
V bránke Popradu nastúpil Tyler Parks, ktorý v závere utorňajšieho zápasu nahradil zraneného Belányiho.
Zmena na kľúčovom poste nastala aj v tíme Nitry, keď sa Jasper Patrikainen dostal do bránky prvýkrát od 6. štvrťfinálového zápasu s Michalovcami.
Domáci nastúpili s cieľom vyrovnať stav série a do zápasu vstúpili lepšie než Nitra. Najskôr sa ubránili oslabeniu a v 7. minúte potvrdil obranca Bodák gólovú formu, keď zakončil z ľavého krídla - 1:0.
Od 14. minúty bolo už 2:0, keď Bjalončík dorazil puk za Patrikainena. Hostia zareagovali oddychovým časom a v 17. minúte Čederle využil nedôraz obrany Popradu a zužitkoval prihrávku Grahama - 2:1.
Ďalšie zaváhanie domácej defenzívy potrestal v 27. minúte Jackson - 2:2. Hosťom sa vydarila druhá tretina, v ktorej Hrnka upravil na 2:3 a Lawrence tečoval na 2:4.
V 46. minúte duel zdramatizoval Török, keď využil presilovku, no početnú výhodu následne zužitkovali aj hostia a Buček im vrátil dvojgólový náskok - 3:5.
Cracknell síce ešte zdramatizoval duel gólom na 4:5, no Popradu sa už nepodarilo vyrovnať ani počas hry bez brankára.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS