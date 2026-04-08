Chytali sme zajaca za chvost, hovoril útočník Popradu po prehre. Je čas znova ukázať charakter

Deväť gólov a veľký obrat. Hokejisti Nitry zvládli v semifinálovej sérii play-off Tipsport ligy s Popradom po zápase 3 aj duel číslo 4. Pod Tatrami zvíťazili 5:4 a domov idú za stavu 3:1 v sérii. K postupu do finále im tak chýba už len jeden krok.
„To sa ľahko povie, ale vieme, že posledný krok býva najťažší,“ hovoril útočník Tomáš Hrnka.
„Chýba nám jedno víťazstvo a budeme sa ho snažiť získať už v najbližšom zápase. Vieme, že Poprad je kvalitný súper a dá do toho všetko, takže musíme makať na sto percent.“
Dva výhry v dvoch zápasoch vonku sú dôležitým úspechom. Mužstvo spod Zobora si vďaka ním vybojovalo až dva mečbaly.
„Plán bol vyhrať aspoň jeden zápas, ale keď zvládnete oba, dodá vám to sebavedomie aj psychickú pohodu,“ hovoril Samuel Buček.
Nitru museli naštartovať slová v kabíne
Do zápasu vstúpili lepšie hokejisti Popradu. Obranca Bodák strelil svoj štvrtý gól v play-off v siedmej minúte. Využil rýchly protiútok a predviedol výbornú strelu.
O sedem minút neskôr na neho nadviazal Bjalončík zakončením do prázdnej brány, keď ho výborne našiel Calof.
Po druhom inkasovanom góle si vzal tréner Nitry Andrej Kmeč oddychový čas a mužstvo to nakoplo k veľkému obratu.
„Dojmy sú po víťaznom zápase veľmi dobré. Mali sme však veľmi slabú prvú tretinu, v ktorej sme nebojovali, chýbala nám emócia. Po určitých slovách v kabíne si to chalani uvedomili, našli v sebe silu a začali hrať úplne iný hokej,“ hodnotil zápas asistent trénera Nitry Ivan Švarný.
Zníženie prišlo ešte v prvej tretine, keď Graham vypracoval dobrú akciu pre Čederleho, ktorý len nastavil čepel a poslal puk do brány. Opäť sa hral ofenzívny, zaujímavý hokej a mužstvá robili aj chyby, čím dávali súperovi šance.
Veľký obrat v druhej tretine
Popradčania v dobrej príležitosti trafili len tyčku a svoje šance efektívnejšie využívali „Corgoni“. Špeciálne to platilo v druhej tretine.
O vyrovnanie sa postaral Jackson, ktorý bol osamotený pred bránou a dostal perfektnú prihrávku od Passolta.
Nitra pokračovala v dobrej hre a stav stretnutia začala otáčať. Po šikovnej práci Chrenka sa presadil opäť nepokrytý útočník Nitry – tentoraz Hrnka.
„Tomáš Chrenko tam odviedol výbornú robotu, rovnako aj Turo (Artur Turanský) predtým, keď vybojoval puk. Keď ho potom mal Tomáš, snažil som sa nájsť si priestor. Vedel som, že mi to dokáže poslať, takže som si len počkal na puk, ktorý prišiel,“ hovoril strelec Tomáš Hrnka.
„Povedali sme si, že do toho musíme dať emócie, a myslím si, že práve to nám výrazne pomohlo k víťazstvu.“
Intenzita sa stupňovala a Bodák sekol brankára Nitry Patrikainena. Nikto na ľade si to však nevšimol a nereagoval.
Nitra však dala v druhej tretine aj štvrtý gól a dostala sa do hernej pohody. Passolt po dobrej otočke vystrelil a puk ešte tečoval pomedzi nohy brankára Parksa Lawrence.
Góly Nitry mali jedného spoločného menovateľa. Zakončovateľ bol pred bránou len slabo strážený alebo úplne osamotený. Popradu vzadu chýbal hráč, ktorý by si pokryl útočiacich Nitranov.
Nitra bola rýchlejšia, efektívnejšia a dominantnejšia a otočila stav zápasu. „Kamzíkov“ si dokázala ustrážiť a druhá tretina sa tak stala rozdielovým faktorom.
„Podľa mňa sme si zápas prehrali v druhej tretine, ktorú sme prehrali 0:3 a potom už sme chytali zajaca za chvost. Aj s vypätím všetkých síl sa nám to nepodarilo,“ hovoril po zápase Popradčan Tomáš Török.
Školácke chyby
Veľkú šancu na zvrátenie stavu dostali domáci v tretej tretine. Hosťujúci Mezei lakťom fauloval Výhonského a pripravil ho o zuby. Rozhodcovia situáciu preskúmavali a kapitánovi Nitry udelili trest na päť minút plus do konca zápasu.
Poprad mal počas päťminútovej početnej výhody viaceré šance, ale presadil sa len raz a znížil na 3:4. Presadil sa Török:
„Musíme sa v presilovkách zlepšiť. Možno to hráme príliš cez ruky, chýba nám strela z prvej. Tak to máme nacvičené, ale možno v ďalšom zápase prekvapíme s niečím novým.“
O chvíľu neskôr dostala presilovú hru Nitra a udrela. Výbornou strelou z prvej sa presadil kanonier Buček.
Poprad však odmietol zahodiť zbrane a pokračoval v gólovej prestrelke. Nádej priniesol kapitán Cracknell. „Kamzíci“ v závere tlačili a snažili sa vyrovnať v hre bez brankára, ale Nitra svoj náskok ubránila.
„Veľká škoda. Myslím si, že prvá tretina bola z našej strany veľmi dobrá, ale potom sme robili školácke chyby,“ hodnotil Török.
Na centri museli hrať krídelníci
Domácich hokejistov prišlo opäť podporiť vypredané hľadisko. Proti favorizovanej Nitre to nemali ľahké. Ich káder je užší a viacerí hráči vypadli pre zranenia. Kľúčoví hráči tak trávia na ľade oveľa viac času.
„Keď vám zo štyroch centrov vypadnú traja a musia to hrať krídelníci, je to veľká zmena. Ale snažíme sa s tým popasovať,“ povedal Török. „Ukazujeme flexibilitu, vieme sa zastúpiť, aj keď to nie sú naše roly. Robíme všetko pre to, aby sme boli úspešní.“
Kapitán Popradu Cracknell odohral v zápase až 26:34 min. Najvyťaženejší hráč Nitry, obranca Graham, strávil na ľade 22:13 min.
„Vidíme ten ice-time, pri niektorých je naozaj vysoký,“ hovoril tréner Nitry Švarný. „My máme široký káder a vieme o tom celú sezónu. Máme hráčov pripravených do boja, či už príde zranenie alebo niekto nemá ideálnu výkonnosť. Práve vyrovnanosť štyroch formácií je naša výhoda počas celej sezóny.“
Tréner „kamzíkov“ Mike Pellegrims to však ako hlavný rozdiel medzi mužstvami nevníma:
„Samozrejme, súper točí štyri formácie, my niekedy hráme na štyri, inokedy na tri. Je to tak, ako to je. Nie je to výhovorka a ani to tak nevnímame. Je to skôr téma pre ľudí mimo našej kabíny.“
Poprad nedá kožu zadarmo, do Nitry ide vyhrať
Piaty duel je na programe v sobotu 11. apríla a Nitra do neho ide s jasným cieľom – ukončiť semifinálovú sériu a prebojovať sa do finále. Nebude to však jednoduché.
„Je to play-off, hrá sa na doraz a môže sa stať čokoľvek. Je to vrtkavý šport – môžete minútu pred koncom vyhrávať aj 3:0 a nakoniec prehrať 3:4. Netreba nič podceniť. Vieme, že doma nás čaká veľmi ťažký zápas,“ hovoril útočník Buček, ktorý vníma túto sériu ako omnoho náročnejšiu oproti tej s Michalovcami.
„Súper nedá kožu zadarmo a my musíme byť ešte viac emočne hore a vyrovnať sa ich bojovnosti, pretože im ide o krk.“
Tréner Popradu Pellegrims však tlak nevníma: „Necítim nôž na krku. Séria sa hrá na štyri víťazstvá. Súper vedie 3:1 a ide domov, takže tlak je skôr na ich strane.“
Mužstvo spod Tatier si bude chcieť predĺžiť sezónu. Po náročnom začiatku ukázalo, že vie dobre zabojovať a predviedlo to aj vo štvrťfinálovej sérii so Žilinou. V nej prehrávalo 0:2 na zápasy a aj 0:3 v treťom stretnutí a vyhralo 4:2.
„Vieme, že v Nitre sa možno hrá ťažšie domácim, čo by mohla byť naša výhoda. Nám sa tam hrá dobre. Už v základnej časti sme tam pár zápasov ukradli, takže nič nie je stratené. Hlavu hore, ideme si do Nitry po víťazstvo,“ hovoril Tomáš Török.
„My vôbec neskladáme hlavy. Verím tomuto mužstvu. Od začiatku sezóny, keď sme boli dole, sme ukázali charakter. Teraz je čas, aby sme ho ukázali znova. Máme v kabíne silné charaktery a chceme sa vrátiť späť do Popradu pred vypredané hľadisko.