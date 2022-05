Černák zabránil gólu, stálo ho to zápas

Za víťazstvom Tampy stál opäť Andrej Vasilevskij, ktorý zastavil 33 striel súpera.

Erik Černák odohral len 10 a pol minút. Vystrelil na bránu, pripísal si hit a zblokoval strelu. Práve ten blok ho stál zápas. V druhej polovici druhej tretiny ho v oslabení trafil do chrbta Montour. Po tomto momente už do stretnutia nezasiahol.

Komentátori tvrdili, že svoj tím ušetril o gól: "Táto strela by išla dnu. Černák sa otočil, aby ho to netrafilo do tváre, ale namiesto toho to dostal do spodnej časti chrbta. Nie som si istý, či sa Vasilevskij stihol presunúť."