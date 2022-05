Priblíži sa Černák k tretiemu Stanley Cupu? Takto (možno) dopadne druhé kolo

NEW YORK. V noci z utorka na stredu sa začne druhé kolo play off NHL. Prvé zápasy odohrajú Florida proti Tampe Bay a Colorado proti St. Louis.

Redaktori blogu Oh my Hockey sa každoročne púšťajú do predpovedí jednotlivých sérií play off. V nasledujúcich riadkoch zanalyzujú každú z nich a pokúsia sa odhadnúť meno postupujúceho i výsledok, ktorým prejde do ďalšieho kola.