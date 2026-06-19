Od nedraftovaného hráča k 785 zápasom v NHL. Francúzska legenda ukončila kariéru

Pierre-Edouard Bellemare.
Pierre-Edouard Bellemare. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. jún 2026 o 08:47
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V zámorskej NHL hral postupne za Philadelphiu, Vegas, Colorado, Tampu Bay a Seattle.

Francúzsky hokejový útočník Pierre-Edouard Bellemare ukončil hráčsku kariéru.

Počas nej odohral celkovo 785 zápasov v NHL, čo je rekord medzi francúzskymi hokejistami. O konci kariéry informoval na sociálnych sieťach.

Bellemare nebol nikdy draftovaný, no do NHL sa napokon presadil ako 29-ročný.

„Cesta mojej kariéry a všetko, čo som v nej zažil, bolo úplne úžasné. Takmer ako tridsaťročný, navyše Francúz, som sa dostal do NHL. Je to bláznivá predstava,“ uviedol pre AP.

V zámorskej NHL hral postupne za Philadelphiu, Vegas, Colorado, Tampu Bay a Seattle.

V základnej časti odohral presne 700 zápasov, v ktorých nazbieral 138 kanadských bodov (64 gólov a 74 asistencií). V play off pridal 85 štartov s bilanciou 5+10.

Francúzsko pravidelne reprezentoval na medzinárodných turnajoch.

Na konte má 12 účastí na MS elitnej kategórie, čo je druhý najlepší výkon v histórii francúzskeho hokeja (rekord drží Sascha Treille – 15).

O konci kariéry hovoril už po ZOH 2026 v Miláne, kde viedol reprezentáciu ako kapitán. Bol to jeho olympijský debut, ktorý prišiel len niekoľko týždňov pred 41. narodeninami.

NHL

Pierre-Edouard Bellemare.
Pierre-Edouard Bellemare.
Od nedraftovaného hráča k 785 zápasom v NHL. Francúzska legenda ukončila kariéru
dnes 08:47
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