Od nedraftovaného hráča k 785 zápasom v NHL. Francúzska legenda ukončila kariéru

Francúzsky hokejový útočník Pierre-Edouard Bellemare ukončil hráčsku kariéru.
Počas nej odohral celkovo 785 zápasov v NHL, čo je rekord medzi francúzskymi hokejistami. O konci kariéry informoval na sociálnych sieťach.
Bellemare nebol nikdy draftovaný, no do NHL sa napokon presadil ako 29-ročný.
„Cesta mojej kariéry a všetko, čo som v nej zažil, bolo úplne úžasné. Takmer ako tridsaťročný, navyše Francúz, som sa dostal do NHL. Je to bláznivá predstava,“ uviedol pre AP.
V zámorskej NHL hral postupne za Philadelphiu, Vegas, Colorado, Tampu Bay a Seattle.
V základnej časti odohral presne 700 zápasov, v ktorých nazbieral 138 kanadských bodov (64 gólov a 74 asistencií). V play off pridal 85 štartov s bilanciou 5+10.
Francúzsko pravidelne reprezentoval na medzinárodných turnajoch.
Na konte má 12 účastí na MS elitnej kategórie, čo je druhý najlepší výkon v histórii francúzskeho hokeja (rekord drží Sascha Treille – 15).
O konci kariéry hovoril už po ZOH 2026 v Miláne, kde viedol reprezentáciu ako kapitán. Bol to jeho olympijský debut, ktorý prišiel len niekoľko týždňov pred 41. narodeninami.