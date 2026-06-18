Hviezdny útočník Anaheimu absolvoval operáciu. Čaká ho až polročná pauza

Troy Terry.
Troy Terry. (Autor: SITA/AP)
TASR|18. jún 2026 o 20:51
ShareTweet0

V play off pomohol „káčerom“ k postupu do 2. kola.

Americký hokejista Troy Terry sa podrobil operácii bedrového kĺbu, po ktorej ho čaká päť až šesťmesačná rekonvalescencia. Svojmu klubu Anaheim Ducks tak bude chýbať v úvode novej sezóny NHL.

Dvadsaťosemročnému útočníkovi zreparovali okrem bedrového kĺbu aj natrhnutý chrupavkový prstenec.

Podľa TSN sa zákroku podrobil 9. júna a dopadol úspešne. Terry odohral v minulej sezóne - už jeho deviatej v drese Ducks - 61 zápasov, v ktorých strelil 19 gólov a pridal 38 asistencií.

V play off pomohol „káčerom“ k postupu do 2. kola, pričom si v 12 dueloch pripísal 11 bodov (3+8).

Terry vstupuje do štvrtého roku sedemročnej zmluvy, ktorá mu garantuje plat sedem miliónov dolárov za sezónu.

Celú svoju doterajšiu kariéru je verný farbám Ducks, kalifornský klub si ho vybral v drafte v roku 2015 v 5. kole z celkového 148. miesta.

NHL

Troy Terry.
Troy Terry.
Hviezdny útočník Anaheimu absolvoval operáciu. Čaká ho až polročná pauza
dnes 20:51
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Hviezdny útočník Anaheimu absolvoval operáciu. Čaká ho až polročná pauza