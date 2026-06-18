Hviezdny útočník Anaheimu absolvoval operáciu. Čaká ho až polročná pauza

Americký hokejista Troy Terry sa podrobil operácii bedrového kĺbu, po ktorej ho čaká päť až šesťmesačná rekonvalescencia. Svojmu klubu Anaheim Ducks tak bude chýbať v úvode novej sezóny NHL.
Dvadsaťosemročnému útočníkovi zreparovali okrem bedrového kĺbu aj natrhnutý chrupavkový prstenec.
Podľa TSN sa zákroku podrobil 9. júna a dopadol úspešne. Terry odohral v minulej sezóne - už jeho deviatej v drese Ducks - 61 zápasov, v ktorých strelil 19 gólov a pridal 38 asistencií.
V play off pomohol „káčerom“ k postupu do 2. kola, pričom si v 12 dueloch pripísal 11 bodov (3+8).
Terry vstupuje do štvrtého roku sedemročnej zmluvy, ktorá mu garantuje plat sedem miliónov dolárov za sezónu.
Celú svoju doterajšiu kariéru je verný farbám Ducks, kalifornský klub si ho vybral v drafte v roku 2015 v 5. kole z celkového 148. miesta.