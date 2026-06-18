Koniec vyšetrovania NHL. Babcockovi už nič nebráni návratu k trénerskej práci

NHL dokončila vyšetrovanie Mikea Babcocka a povolila mu návrat k trénerskej práci. O služby skúseného kouča má údajne záujem Edmonton.
K vyšetrovaniu kontroverzného pôsobenia Mikea Babcocka v Columbuse v roku 2023 vyzvala ligu hráčska asociácia NHLPA, keď sa objavili informácie o záujme Oilers.
Tí hľadajú nového trénera po prepustení Krisa Knoblaucha po vyradení v prvom kole play off.
„Liga dokončila svoje vyšetrovanie pôsobenia Mikea Babcocka v Columbuse a určitých údajných konaní s tým spojených.
Naše vyšetrovanie dospelo k názoru, že aj v najnepriaznivejšom svetle pre pána Babcocka neexistuje žiadny dôvod na obmedzenie jeho zamestnania v lige,“ uviedla vo štvrtok NHL vo vyhlásení.
Babcock netrénoval v NHL od roku 2019, keď bol prepustený z tímu Toronta. V júli 2023 ho angažoval Columbus, ale už v septembri Babcock rezignoval po tom, čo vyšlo najavo, že od svojich hráčov žiadal osobné fotografie, aby ich lepšie spoznal.
Bol za to kritizovaný pre narúšanie súkromia svojich zverencov.
NHL sa chcela Babcockovým prípadom zaoberať už vtedy, ale keď z funkcie odstúpil, vyšetrovanie prerušila. Znovu ho začala po skončení finále Stanley Cupu.
Babcock trénoval v NHL Anaheim, Detroit a Toronto, s Red Wings vyhral v roku 2008 Stanley Cup.
Je jediným trénerom v prestížnom Triple Gold Clube, keďže doviedol Kanadu k zlatu na majstrovstvách sveta v Prahe v roku 2024 a k triumfom na olympijských hrách v rokoch 2010 a 2014.