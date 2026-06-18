Tréner Fehérváryho podpísal s Washingtonom dlhodobú zmluvu. V minulosti získal ocenenie

Vedenie klubu NHL Washington Capitals podpísalo s kanadským hokejovým trénerom Spencerom Carberym novú dlhodobú zmluvu.
Štyridsaťštyriročný kormidelník vedie tím z hlavného mesta USA od mája 2023, jeho zverencom je aj slovenský obranca Martin Fehérváry.
Držiteľ Jack Adams Award pre najlepšieho trénera sezóny 2024/2025 má na striedačke Capitals celkovú bilanciu 134 víťazstiev, 29 prehier po predĺžení, resp. nájazdoch a 83 prehier v riadnom hracom čase.
S Washingtonom počas troch sezón dvakrát postúpil do play off. „Sme potešení, že sme mohli predĺžiť kontrakt so Spencerom na niekoľko ďalších rokov.
Od príchodu do našej organizácie hral Spencer dôležitú úlohu pri rozvoji mnohých našich mladých hráčov a zároveň si vyslúžil rešpekt a dôveru od našich skúsených lídrov,“ uviedol pre nhl.com viceprezident a generálny manažér klubu Chris Patrick.
Carbery je v poradí 20. tréner v histórii klubu. Od svojho vymenovania do funkcie sú Capitals ôsmi v lige v počte dosiahnutých víťazstiev i percentuálnom zisku bodov.
Vlani boli v základnej časti najlepším tímom vo Východnej konferencii, druhým najlepším v celej súťaži a v play off sa prebojovali do konferenčného semifinále.
V uplynulom ročníku im ani 43 výhier a 95 bodov nestačilo na postup do play off, v konferenčnej tabuľke skončili na 9. mieste.