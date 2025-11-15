VIDEO: Pekarčík odohral dvojbodový zápas, Hlavaj inkasoval štyri góly

Juraj Pekarčík
Juraj Pekarčík (Autor: X/Springfield Thunderbirds)
TASR|15. nov 2025 o 08:37
V akcii boli aj Jedlička a Sýkora.

NEW YORK. Slovenský hokejista Juraj Pekarčík zaznamenal dve asistencie v nočnom zápase AHL.

Jeho Springfield však prehral s Lehigh Valley 3:7. V tejto sezóne odohral 21-ročný útočník 13 zápasov, na konte 9 bodov za 3 góly a 6 asistencií.

VIDEO: Zostrih zápasu Lehigh Valley - Springfield

V akcii boli aj útočníci Maroš Jedlička a Adam Sýkora, no nebodovali. Brankár Samuel Hlavaj bol v bránke Iowy, no tá prehrala s Charlotte 3:4. Hlavaj inkasoval štyri góly z 32 striel.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

