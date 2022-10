Regendu prvé body v NHL potešili, vymenil by ich však za výhru

Na konte majú len dva body za úvodné víťazstvo nad Seattlom 5:4 po predĺžení. Následne išli do New Yorku, kde prehrali s Islanders vysoko 1:7 a potom aj s Rangers.

Jeho dve asistencie proti New Yorku Rangers však Anaheimu prvé body do tabuľky nepriniesli a tak z nich nemal slovenský útočník veľkú radosť.

Na obranu sa zniesla vlna kritiky

Dvadsaťdvaročný Regenda naskočil v zápase na 13 striedaní, odohral jedenásť minút a k asistenciám pridal aj dve "plusky".

Najskôr v 16. minúte prvej tretiny prihral na gól Frankovi Vatranovi, útočník "káčerov" následne prekonal brankára Igora Šesťorkina a znížil na 1:2. Druhýkrát asistoval Derekovi Grantovi v 57. minúte a Anaheim týmto gólom uzavrel skóre zápasu.

"Prvé body ma tešia. Ale radšej by som mal v každom zápase nulu na svojom konte a my by sme vyhrali," povedal Regenda pre Daily Bulletin.