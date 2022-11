Regenda po prvom góle v NHL: Bola to skvelá prihrávka! Splnil sa mi sen

ANAHEIM. Slovenský hokejista Pavol Regenda strelil vo svojom šiestom zápase v drese Anaheimu Ducks v NHL premiérový gól.

Dvadsaťdvaročný útočník sa vrátil do zostavy Ducks z farmy v AHL, kde si v štyroch dueloch pripísal po dva góly a asistencie.

Pre Regendu to to bol tretí bod profilige (1+2), no Anaheim prehral s Minnestou 1:4. Stal sa 72. Slovákom v poradí, ktorý skóroval v NHL, a v zápase ho vyhlásili za druhú hviezdu.