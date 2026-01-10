Rybár uprednostnil pred olympiádou boj o play off v KHL. Zostávam tu, povedal

Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár sa pred obhajobou bronzu na zimných olympijských hrách 2026 rozhodol dať prednosť boju o play off v KHL. Gólman hrajúci za tím Šanghaja to povedal agentúre TASS.
"Zástupcovia slovenskej reprezentácie ma kontaktovali, ale rozhodli sme sa, že zostanem s tímom Šanghaja, pretože momentálne bojujeme o play off.
Zvlášť keď medzi IIHF a KHL neexistujú jasné pravidlá ohľadom pozvánok na olympiádu. Zostávam tu," uviedol 32-ročný účastník minuloročných majstrovstiev sveta.
Rybár v KHL zostal aj po ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá vypukla vo februári 2022. V ruskej súťaži vystriedal Dinamo Minsk, Spartak Moskva a pred Šanghajom ďalší čínsky klub Kunlun.
Z KHL sú v slovenskom výbere obranca Martin Gernát z Jaroslavľa a útočníci Adam Liška z Čerepovca a Adam Ružička zo Spartaka Moskva.
Nominácia Slovenska na ZOH 2026
Brankári: Adam Gajan (University of Minnesota-Duluth/NCAA), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL), Stanislav Škorvánek (Mountfield HK/ČR)
Obrancovia: Peter Čerešňák (HC Dynamo Pardubice/ČR), Erik Černák (Tampa Bay Lightning/NHL), Martin Fehérváry (Washington Capitals/NHL), Martin Gernát (Lokomotiv Jaroslavľ/KHL), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR), Martin Marinčin (HC Oceláři Třinec/ČR), Šimon Nemec (New Jersey Devils/NHL)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd.), Dalibor Dvorský (St. Louis Blues/NHL), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera/ČR), Libor Hudáček (HC Oceláři Třinec/ČR), Miloš Kelemen (HC Dynamo Pardubice/ČR), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec/KHL), Oliver Okuliar (Skelleftea AIK/Švéd.), Martin Pospíšil (Calgary Flames/NHL), Pavol Regenda (San Jose Sharks/NHL), Adam Ružička (Spartak Moskva/KHL), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens/NHL), Matúš Sukeľ (HC VERVA Litvínov/ČR), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Tomáš Tatar (EV Zug/Švaj.)