Laine ponížil Columbus. Bývalý spoluhráč: Boli sme dobrí priatelia, rozpráva blbosti

"Sú spokojní so situáciou, v ktorej sa nachádzajú. Mne to však nevyhovovalo. Tu v Montreale nezáleží na tom, či vyhráme alebo prehráme, ale stále ideme na maximum," povedal.

"Mal som pocit, že rok čo rok sme boli na tom istom. Už ma unavovalo prehrávať a v decembri baliť sezónu s tým, že sa sústredíme na tú ďalšiu. To robiť nechcem. Je to frustrujúce, ak sa snažíte vyhrávať, no niekde to tak nefunguje," vysvetlil situáciu v Columbuse a dodal, že v Montreale zažíva najlepšie životné obdobie.

Werenski sa po stretnutí voči jeho vyjadreniam ohradil. Novinárom povedal zopár viet, ale potom to uzavrel s tým, že sa o ňom už viac nechce rozprávať.