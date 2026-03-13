Montreal si vymenil troch hráčov s kanadským rivalom. Podpísal aj výber v drafte

Momentka zo zápasu Montreal Canadiens - Ottawa Senators. (Autor: TASR/ The Canadian Press via AP)
TASR|13. mar 2026 o 21:05
Brankár Hunter Shepard odchytal šesť zápasov v NHL.

Kluby zámorskej NHL Montreal Canadiens a Ottawa Senators zrealizovali výmenu troch hráčov. Montreal získal brankára Huntera Sheparda a útočníka Jakea Chiassona výmenou za útočníka Rileyho Kidneyho.

Všetci traja odohrali doterajšie kariéry prevažne v nižších súťažiach. Skúsenosti z NHL má iba 30-ročný Shepard, ktorý nastúpil v šiestich zápasoch.

Canadiens zároveň v piatok informovali o tom, že podpísali dvojročnú nováčikovskú zmluvu s obrancom Lukom Mittelstadtom.

Klub ho draftoval v roku 2023 v 7. kole zo 197. miesta. Za sebou má štyri sezóny v univerzitnej súťaži NCAA, v ktorej obliekal dres Minnesotskej univerzity.

Po podpise novej zmluvy by mal nastupovať v drese Lavalu v AHL.

