Montreal si vymenil troch hráčov s kanadským rivalom. Podpísal aj výber v drafte

Kluby zámorskej NHL Montreal Canadiens a Ottawa Senators zrealizovali výmenu troch hráčov. Montreal získal brankára Huntera Sheparda a útočníka Jakea Chiassona výmenou za útočníka Rileyho Kidneyho.
Všetci traja odohrali doterajšie kariéry prevažne v nižších súťažiach. Skúsenosti z NHL má iba 30-ročný Shepard, ktorý nastúpil v šiestich zápasoch.
Canadiens zároveň v piatok informovali o tom, že podpísali dvojročnú nováčikovskú zmluvu s obrancom Lukom Mittelstadtom.
Klub ho draftoval v roku 2023 v 7. kole zo 197. miesta. Za sebou má štyri sezóny v univerzitnej súťaži NCAA, v ktorej obliekal dres Minnesotskej univerzity.
Po podpise novej zmluvy by mal nastupovať v drese Lavalu v AHL.
