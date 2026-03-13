Quinn Hughes napodobnil člena Siene slávy. Nikomu sa to nepodarilo od roku 1993

Quinn Hughes.
Quinn Hughes.
Nazbieral dve asistencie v nočnom zápase proti Philadelphii.

Americký hokejista Minnesoty Wild Quinn Hughes sa stal prvým obrancom v NHL od roku 1993, ktorý zaznamenal 60 asistencií v prvých 60 zápasoch sezóny. Naposledy to v profilige dokázal člen Siene slávy Paul Coffey.

Hughes nazbieral dve asistencie v nočnom zápase proti Philadelphii Flyers (2:3 po nájazdoch).

Dvadsaťšesťročný olympijský víťaz z Milána 2026 odštartoval sezónu vo Vancouveri Canucks, kde mal bilanciu 2+21 v 26 dueloch, po decembrovej výmene nazbieral v drese Minnesoty 43 bodov (4+39) v 34 zápasoch.

Celkovo odohral v tejto sezóne 60 zápasov, strelil šesť gólov a nazbieral 60 asistencií.

Rovnako ako Hughes aj Coffey si v sezóne 1992/93 obliekal dresy dvoch tímov. Sezónu začal v Los Angeles Kings a dokončil ju za Detroit Red Wings. V prvých 60 zápasoch nazbieral 61 asistencií, celkovo nazbieral v sezóne 87 bodov v 75 dueloch.

Minnesota získala Hughesa po veľkej výmene 12. decembra z Vancouveru za Marca Rossiho, Zeeva Buiuma, Liama Öhgrena a prvé kolo draftu 2026.

