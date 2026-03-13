Len druhýkrát v histórii. Nemecko bude hostiť dva zápasy NHL

Kluby zámorskej NHL Chicago Blackhawks a Ottawa Senators odohrajú v decembri tohto roka dva zápasy základnej časti v Düsseldorfe.
Bude to iba druhýkrát v histórii, čo sa v Nemecku uskutoční súťažný duel NHL. Stretnutia sú na programe 18. a 20. decembra.
Dva zápasy v Nemecku sú súčasť kampane na rozvoj hokeja v krajine. Podujatie s názvom NHL Global Series Germany 2026 bude hostiť düsseldorfská hala PSD Bank Dome.
NHL a Hráčska asociácia NHL odhalili podrobnosti o svojej spoločnej dlhodobej medzinárodnej stratégii rastu s cieľom prehĺbiť prítomnosť NHL v Nemecku.
Kľúčové časti plánu zahŕňajú strategické investície do rozvoja súčasného a budúceho hokeja prostredníctvom iniciatív na podporu fanúšikov, obsahu a iných aktivít v celom Nemecku, budovanie nových, dlhodobých obchodných partnerstiev a záväzok priniesť do Nemecka viac zápasov základnej časti NHL.
Na piatkovej tlačovej konferencii k podujatiu sa zúčastnili zástupca komisára NHL Bill Daly, hlavný riaditeľ NHLPA pre medzinárodnú stratégiu a rast Rob Zepp, prezident NHL Business Keith Wachtel a starosta Düsseldorfu Stephan Keller.
V minulosti sa v Nemecku uskutočnilo 22 zápasov s klubmi NHL, no iba jeden z toho bol riadny zápas základnej časti. V 12 prípadoch išlo o prípravné zápasy a v deviatich dueloch sa tímy z NHL stretli s európskymi mužstvami.
Zatiaľ naposledy sa tak stalo v septembri 2024, keď EHC Red Bull Mníchov nastúpil proti Buffalu Sabres. Jediným zápasom základnej časti NHL, ktorý sa konal v Nemecku, bol duel Buffala s Los Angeles Kings (4:2) z 8. októbra 2011 v Berlíne.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: