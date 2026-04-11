Play-off v Česku sa vyostruje. Majiteľ Pardubíc žiada rezignáciu šéfa extraligy

Majiteľ Dynama Pardubice Petr Dědek žiada rezignáciu riaditeľa hokejovej extraligy Martina Loukotu.
Šéfovi Asociácie profesionálnych klubov ľadového hokeja v e-maile vyčítal, že nezakročil proti opakovaným urážlivým pokrikom fanúšikov Sparty.
Asociácia vo vyhlásení zaslanom ČTK uviedla, že nechce, aby sa napätie z play-off prenášalo mimo ľadu do osobných útokov a prípadné výhrady navrhuje riešiť štandardnými postupmi.
Dědek sa sťažoval e-mailom Loukotovi po stredajšej porážke Pardubíc na ľade Sparty 2:4, po ktorej je stav semifinálovej série vyrovnaný 2:2. Piate stretnutie sa hrá dnes na východe Čiech.
"Dali sme vám priestor na vyriešenie tejto situácie, nemáte ani slušnosť odpovedať. Vzhľadom na to, že sa situácia opakuje zápas čo zápas, je zrejmé, že si z nás Sparta robí srandu. Ako riaditeľ ste zlyhali, "napísal majiteľ Dynama v e-maile, ktorého obsah zverejnili servery isport.cz a Sport.cz.
Pražania dostali v piatok od disciplinárnej komisie extraligy pokutu 60 000 českých korún práve za hanlivé pokriky fanúšikov a ich ďalšie nevhodné správanie v druhom a štvrtom stretnutí série. Dynamu nariadila komisia zaplatiť 20 000 korún.
Dědek pohrozil Loukotovi právnymi krokmi. "Čoskoro zvoláme tlačovú konferenciu a všetko zverejníme. Zajtra vás oficiálne vyzveme na rezignáciu. Verejne všetko vysvetlíme s jasným odôvodnením vašej neakcieschopnosti zamedziť tomuto konaniu. Takýto ľudia nemôžu reprezentovať český hokej. Je to hanba, beriem to osobne. Aby mi tu kvôli tomu brečal syn, to naozaj nie, "napísal Dědek.
Asociácia profesionálnych klubov ľadového hokeja považuje za hlavné upokojenie emócií a návrat pozornosti k samotnému športu.
"Záver play-off má byť o výkonoch na ľade, nie o eskalácii osobných invektív mimo neho. Chápeme, že sú kluby v tejto fáze sezóny pod mimoriadnym tlakom a že sú reakcie po vyhrotených stretnutiach silné.
Odmietame však, aby sa športové a emočné napätie z play-off prenášalo mimo ľadu do osobných útokov na vedenie súťaže a aby sa tento tlak premietal do verejných kampaní namierených proti jednotlivým predstaviteľom extraligy, "uviedla vo vyhlásení.
"Prípadné výhrady k vedeniu súťaže i k jednotlivým situáciám treba riešiť štandardnými internými mechanizmami. Vecne, zodpovedne a s rešpektom k inštitúciám i ľuďom, ktorí súťaž riadia, nie prostredníctvom médií," konštatovala asociácia.