ONLINE: HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno dnes, Tipsport extraliga LIVE (finále - 1. zápas)

HC Dynamo Pardubice Pardubice si zahrají finále podruhé za sebou. V minulé sezóně se ve finále potkaly s Třincem. Série se musela rozhodnout v sedmém duelu, ve kterém ale byli úspěšnější Oceláři, kteří tak získali pošesté titul. Dynamo se po základní části také umístilo v první čtyřce, a to přesně na třetí pozici, kdy mělo na svém kontě 88 bodů. Stejně jako Brno si tak zajistily Pardubice přímý postup do čtvrtfinále. V další části, tedy ve čtvrtfinále dostalo Dynamo za soupeře Banes Motor České Budějovice. V této sérii dominovaly Pardubice, které nedovolily Budějovicím ani jednou vyhrát. Dynamo tak za co nejkratší dobu postoupilo do semifinále. Semifinále bylo pro Pardubice speciální, protože dostaly Hradec Králové a bylo tak další Východočeské derby. Mountfield dokázal pouze jednou vyhrát a Dynamo tak na zápasy vyhrálo 4:1. Za vyhrané derby tak Pardubice postoupily do finále. Mezi nejproduktivnější hráče Pardubic jak v základní části tak i play-off patří Roman Červenka, který v základní části nasbíral 46 bodů a teď 13.

