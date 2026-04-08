Budúcnosť Ovečkina ostáva neistá. Po sezóne sa rozhodne, či bude pokračovať

Akonáhle hokejistom Washingtonu skončí sezóna NHL, ruský hokejista Alexander Ovečkin sa rozhodne, či ukončí kariéru.
Najdôležitejším faktorom na zváženie bude pre 40-ročného kanoniera jeho zdravie. Najlepší strelec v histórii zámorskej súťaže to povedal v predtočenom rozhovore pre klubové rádio.
"V lete sa rozhodnem," povedal Ovečkin, ktorému na konci júna vyprší zmluva.
V posledných mesiacoch tak čoraz častejšie čelí otázke, či ukončí kariéru, alebo bude pokračovať a odohrá v NHL 22. sezónu. Capitals čakajú v základnej časti ešte štyri zápasy a k postupu do play off majú ďaleko.
V pondelok uplynul rok od Ovečkinovho rekordného 895. gólu v NHL, ktorým prekonal legendárneho Wayna Gretzkého.
Odvtedy pridal ďalších 33 zásahov, 31 z nich v tejto sezóne, a posunul strelecké maximum v základnej časti súťaže na 928 gólov.
V NHL Ovečkin drží rekordy aj v počte gólov v presilovkách (331) či víťazných brankárov (141).