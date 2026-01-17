ONLINE: Ottawa Senators - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Ottawa Senators - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Ottawa Senators - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|17. jan 2026 o 20:00
Sledujte nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Ottawa Senators - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov Ottawa Senators a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.

V drese Canadiens by sa mal predstaviť slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Ottawa Senators - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
18.01.2026 o 01:00
Ottawa
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00. Dnes si rozoberieme na drobné zápas NHL medzi Ottawa Senators a Montreal Canadiens. V drese Montrealu by sa mal objaviť aj slovenský hokejista Juraj Slafkovský, ktorý hrá vo výbornej forme.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 20:00
