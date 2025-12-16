Fínsko sa po 12 rokoch opäť dočká. Posledné MS juniorov na domácom ľade vyhralo

Majstrovstvá sveta juniorov v roku 2028 budú hostiť fínske mestá Tampere a Turku. Turnaj sa bude konať od 26. decembra 2027 do 5. januára 2028.
Informáciu zverejnila Medzinárodná hokejová federácia IIHF.
Hlavným dejiskom bude Nokia Arena v Tampere. Hrať sa bude aj v Gatorade Center v Turku. Predchádzajúce majstrovstvá sveta juniorov IIHF, ktoré sa konali vo Fínsku, boli v roku 2016.
Turnaj sa skončil oslavou zlatej medaily domáceho tímu, keď Fíni zdolali Rusko vo finále gólom Kasperiho Kapanena v predĺžení.
Fínsko hostilo MS juniorov aj v rokoch 1980, 1985, 1990, 1998 a 2004.
Fínsko a Lotyšsko zároveň informovali o spoločnej kandidatúre na MS 2030, ktoré sa budú konať rok po svetovom šampionáte na Slovensku.
Kandidatúru musia predložiť Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF) do 12. januára 2026. Rozhodnutie o hostiteľovi prijme Kongres IIHF počas MS 2026 vo Švajčiarsku.
Fínsko hostilo MS v rokoch 1965, 1974, 1982, 1991, 1997, 2003, 2012, 2013, 2022 a 2023. V Lotyšsku sa turnaj hral trikrát - v rokoch 2006, 2021 a 2023.