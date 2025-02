ONLINE: HKM Zvolen - HC Nové Zámky dnes, Tipos extraliga LIVE (45. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 45.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC Nové Zámky. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen si neuveriteľne komplikuje situáciu a ešte vôbec nie je isté, či si vôbec zahrá čo i len kvalifikáciu o play off. V piatkovom kole totiž Zvolen prehral doma s Popradom 1:3 a keďže Liptovský Mikuláš doma zdolal Žilinu 4:1 dotiahol sa bodovo na Zvolen. Obe mužstvá teda majú v tabuľke 55 bodov, Zvolen má však trošku lepšie skóre. Dnes pred Zvolenom stojí ale oslabený súper, s ktorým nič iné ako tri body neprichádzajú do úvahy. Akýkoľvek iný výsledok by znamenal jasne, že HKM do play off proste tohto roku nepatrí.



Nové Zámky sú už zmierené s osudom a túto sezónu na jej konci extraligu s vysokou pravdepodobnosťou opustia. Káder opustilo viacero kvalitných hráčov a Novozámčania dohrávajú ligu, tak ako vedia. Keďže ale všetky ostatné tímy vrátane Zvolena stále o niečo hrajú výsledky sú vysoké prehry. Veď si zoberme tie posledné prehry 0:6, 0:12, 1:7 a 1:7. Toto veľmi nepotrebuje komentár a na túto tému sa už popísalo dosť. Nové Zámky proste už len potrebujú so cťou dohrať tento ročník a potom sa uvidí, aká bude budúcnosť.