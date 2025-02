ONLINE: HKM Zvolen - HK Nitra dnes, Tipos extraliga LIVE (47. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 47.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK Nitra. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen v stredu na Liptove urobil veľmi dôležitý krok k postupu do kvalifikácie o play off. Vyhral totiž šesťbodový zápas nad Liptovským Mikulášom 4:3 a odskočil mu v tabuľke na rozdiel piatich bodov. V tabuľke je to ale pre HKM stále iba desiate miesto a na deviaty Trenčín stráca štyri body. Navyše Trenčín má ešte jeden zápas k dobru. Ešte o jeden bod vyššie je Poprad. Dnes čaká Rytierov Nitra, s ktorou doterajších päť zápasov vždy skončilo rozdielom jediného gólu. Tri krát sa dokonca muselo predlžovať. Všetko to boli teda vyrovnané zápasy a možno nás taký bude čakať aj dnes.



Nitra je vo forme a vyhrala päť zo šiestich zápasov. Po výhre 5:1 v Žiline v stredu Corgoni zdolali doma aj Poprad 5:3 a v tabuľke im patrí tretie miesto s päťbodovým náskokom na Žilinu. Druhým smerom je to celkom podobné, na druhú Spišskú Novú Ves stráca Nitra štyri body, ale ako Žilinčania, tak aj Spišiaci majú ešte jeden zápas k dobru. Takže Nitra nie je v pokojných vodách a rovnako potrebuje body, rovnako ako Zvolen. Obe mužstvá majú teda o motiváciu postarané, čo by mohlo byť základom pre dobrý zápas.