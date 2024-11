V nedeľný podvečer odohrá HK DUKLA Trenčín duel proti HC MONACObet Banská Bystrica. Ich prvé meranie síl sa skončilo tesným víťazstvom Banskobystričanov 2:1.



HK DUKLA Trenčín: Trenčianski vojaci sú pod taktovkou nového trénera zatiaľ stopercentní. Zvíťazili v dvoch zápasoch po sebe a to na ľade svojich súperov. Najprv zdolali Slovan 2:1 a v piatkovom sviatočnom kole Michalovce 4:1. V tabuľke sú stále predposlední, ale bodovo sa dotiahli na Liptovský Mikuláš a pred Novými Zámkami si vytvorili šesťbodový náskok. V Dukle sú s 15-timi kanadskými bodmi najproduktívnejší Sean Josling a Brett Stapley.



HC MONACObet Banská Bystrica: Darí sa aj banskobystrickým baranom, ktorí si pripísali tri víťazstvá za sebou. V minulom kole porazili trápiace sa Nové Zámky 5:2 na ich ľade. Nachádzajú sa na treťom mieste so ziskom 32 bodov, dva body strácajú na druhé Košice. V tejto sezóne sa vedeniu podarilo doviesť do tímu produktívnych legionárov. Ten najproduktívnejší je Matthew Wedman s 20-timi bodmi a v celkovom hodnotení je na treťom mieste.