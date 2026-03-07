Všetci ich odpisovali, do play-off pôjdu ako tretí. Vieme, akú máme silu, vraví Krivošík

V poslednom domácom zápase základnej časti potrebovali Košičania zvíťaziť nad Žilinou za tri body, aby ešte mohli pred play-off pomýšľať na prípadné preskočenie Slovana na druhom mieste tabuľky.
Žilinčania potrebovali získať aspoň bod, aby si definitívne poistili miesto štvrté.
Po zápase, v ktorom najprv viedli hostia, potom dvakrát domáci a po výsledku 3:3 napokon rozhodol o košickom víťazstve 4:3 jediný premenený samostatný nájazd Filipa Krivošíka, boli napokon spokojné obe strany.
Štvrťfinále play off budú obaja začínať na domácom ľade. Na to, proti komu, si musia počkať až do nedele. Jasné je len to, že to bude buď Poprad, alebo Banská Bystrica.
Tretia priečka možno nečakaná, ale oprávnená
„Pred sezónou by asi nikto nečakal, že budeme tretí po základnej časti, každý nás odpisoval. Ale dokazujeme, že tvrdou robotou vieme hrať. Naozaj som hrdý na celý tím, ako sme tú základnú časť odohrali.
Už keď sme definitívne vedeli, že môžeme byť pri najhoršom tretí, tak bola to dobrá správa, play-off začíname doma.
V tejto sezóne sme doma boli silní a verím, že to tak bude pokračovať,“ povedal o sezóne a konečnom treťom mieste po základnej časti jeden z ťahúňov košickej ofenzívy Šimon Petráš.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Žilina v Tipsport lige
Podľa Filipa Krivošíka je možno tretie miesto nečakané vzhľadom na to, že súpiska Košíc je bez legionárov.
„Ale na druhej strane sme si vedomí, akú máme silu, keď hráme to, čo máme a myslím si, že máme dosť kvalitný tím na to, aby sme na tej tretej priečke boli oprávnene.
Navyše je tu veľmi dobrá partia, čiže toto sú také dva piliere, ktoré máme v našom tíme,“ dodal Krivošík.
Súpera vo štvrťfinále neriešia
Pre Košičanov je pred play off veľmi dobrou správou aj to, že v predposlednom zápase základnej časti boli prvýkrát v plnej sile.
Do zostavy sa v zápase proti Žiline vrátil aj posledný dlhodobo chýbajúci Dávid Kohút, v posledných zápasoch už boli v zostave aj skúsený obranca Radek Deyl a útočník Peter Repčík.
„Je dobré mať štyri silné lajny a všetkých hráčov späť v zostave, hoci aj mladíci, ktorí zaskakovali v štvrtej lajne hrali veľmi dobre,“ netajil spokojnosť aj tréner Dan
Ceman. V Košiciach veria, že v plnej sile budú aj v play-off. Hoci zápas so Žilinou nedohral v skvelej forme hrajúci Mário Lunter, ktorý v posledných štyroch zápasoch strelil šesť gólov a z ľadu odkrivkal po tom, ako zblokoval v obrannom pásme strelu od modrej čiary.
„Je to super, že sa pred play-off chalani vracajú do zápasov a myslím, že aj ten tím potom vyzerá na ľade silnejšie.
Určite chceme aj v poslednom zápase Trenčíne získať tri body a dobre sa naladiť na play -off,“ dodal Petráš, podľa ktorého absolútne neriešia to, či vo štvrťfinále narazia na Poprad alebo Banskú Bystricu.
„To je jedno. Keď chceme byť úspešní, tak musíme poradiť každého,“ zdôraznil.
Zatiaľ spokojnosť, ale uvidí sa po play-off
Rovnako na otázku o možnom súperovi zareagoval aj žilinský kapitán Rastislav Dej.
„Celú sezónu to vyzeralo na Banskú, teraz sa tam Poprad na nich dotlačil. Uvidíme, tam už si nevyberieme. Bude to na nich, teraz v poslednom kole oni rozhodnú, s kým budeme hrať,“ povedal.
Do Košíc podľa neho išli s tým, že chcú získať potrebný bod na definitívne potvrdenie štvrtého miesta a a nemuseli sa spoliehať na pomoc iných tímov, čo sa podarilo.
Konečné štvrté miesto po základnej časti je pre Žilinčanov splneným cieľom. Tým bolo, aby vo štvrťfinále mali výhodu domáceho ľadu.
„Vždy je dobré, keď sa v play-off začína doma. Verím, že nás fanúšikovia prídu podporiť, že nás budú hnať a že ich nesklameme. Ale musíme zvládať aj tie zápasy vonku,“ poznamenal Dej a zhodnotil aj celú základnú časť.
„Mali sme dobrý začiatok sezóny, potom sme z toho trochu vypadli po prvej reprezentačnej prestávke, ale každý tím si musí prejsť nejakou krízou. Ale aj to nás trochu stmelilo.
Potom to bolo také hore-dole, ale keď to zoberiem celkovo dobrá práca od všetkých chlapcov, aj v realizačnom tíme, aj čo sa týka celého klubu. Takže zatiaľ spokojnosť, ale všetko sa uvidí až po play-off.,“ pripomenul žilinský kapitán.